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رياضة

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي للخطيب بمناسبة عيد ميلاده الـ65 ..فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:35 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
هنأ الفنان نبيل الحلفاوي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 65 عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي فيديو لمهارات الأسطورة محمود الخطيب وتهنأ اساطير الكرة الافريقية له بعيد ميلاده.

وغرد نبيل الحلفاوى عبر تويتر قائلا "‏‎#الخطيب القيمة والمكانة والمحبة والاحترام.. والسيرة العطرة الباقية عبر الأجيال".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎بيبو العمر كله الله يعطية الصحة و‏‎كل الاحترام لبيبو القيمه الكبيره الاسطوره صعب تكرارها و‏‎القيمه فى الكورة محمود الخطيب، والقيمة الفنية والثقافية والاجتماعية نبيل الحلفاوي" و "‏‎كل سنه وانت طيب يابيبو وعقبال مليون سنه ياكبير".
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