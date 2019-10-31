بالأسلحة النارية والبيضاء.. 3 أفراد يعتدون على شاب بالمنزلة ..صور

أصيب شاب بجروح خطيرة إثر قيام ثلاثة شباب آخرين بالتعدى عليه بالأسلحة النارية والبيضاء أثناء تواجده بأحد المقاهى بمدينة المنزلة لخلافات سابقة بينهم.





تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة بوصول محمد العربي شيخ العرب أحمد ابو طالب، 17 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي بالمنزلة، مصابًا بجرح وتهتك في عضلة الساق اليمنى، وتهتك في مفصل الركبة بالقدم اليمنى؛ نتيجة طلق ناري خرطوش وتعدي بالأسلحة البيضاء، وتم تحويله للمستشفى الدولي.





وبانتقال ضباط المباحث برئاسة العميد أحمد العجوز، رئيس فرع شمال، والرائد محمد منصور، رئيس مباحث المنزلة، إلى مكان البلاغ وبسؤاله اتهم ثلاثة أشخاص هم "باسل أ ح"، وشهرته بشلة، وشقيقه، وشخص آخر يدعى "بقلا"، 17 عاما، مقيمين بالمنزلة بسبب الخلاف السابق بينهم، والتعدى عليه بالسلاح النارى والأ بيض أثناء تواجده بأحد المقاهى.



