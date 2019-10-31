Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

والد مشجع الأهلي حماصة يكشف تفاصيل تواصل تركي آل الشيخ معه

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:29 ص
حماصة مشجع النادي
حماصة مشجع النادي الأهلي مع لاعبي الفريق
Advertisements
محمد السعيد
أكد سمير المراكبي والد محمد سمير "حماصة"، مشجع الأهلي، أن مكتب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تواصل معه، من أجل مساعدة نجله، بعد الحادث الأليم الذي تعرض له في شهر أغسطس الماضي.

وتعرض محمد حماصة، لحادث مروع بعد مباراة الأهلى واطلع برة، فى إطار لقاءات دور الـ 64 من منافسات دورى أبطال أفريقيا، أدى إلى فقده قدميه.

وعلق تركي آل الشيخ على إصابة حماصة، قائلًا "لو في ايدي أساعد في حاجه انا جاهز".

وقال والد حماصة، في تصريحات لـ"صدى البلد "، "مكتب تركي آل الشيخ تواصل معنا، وأبدى استعداد المستشار تركي تحمله كافة نفقات علاج حماصة".

وتابع "بصراحة لا أملك مليون و٣٠٠ ألف جنيه قيمة علاج حماصة، كل ما أتقاضاه شهريا هو ١٢٠٠ جنيه معاش فقط".

واختتم "أتمنى أن يساعد تركي آل الشيخ في عملية تركيب الأطراف لحماصة، الذي يمر بحالة نفسية سيئة حاليا يسبب ما حدث له".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ماذا فعل سعد سمير مع مشجع أهلاوي تعرض لبتر قدميه

مأساة.. حكاية مشجع فقد قدميه فى حادث أليم بسبب الأهلى.. فيديو وصور

شاهد.. رسالة محمد صلاح لـ مشجع الأهلى بعد أن فقد قدميه فى حادث مروع

يا ريت كلنا ندعيله.. نجم الاهلى يوجه رسالة مؤثرة لـ مشجع الفريق

رسالة مؤثرة من حسين الشحات لـ مشجع الأهلي

بعد بتر قدمه.. ملحمة حب وبكاء من جماهير الاهلى أمام بيت حمصة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أمريكا: رفات أبو بكر البغدادي دفنت في البحر خلال 24 ساعة من مقتله

بالأسلحة النارية والبيضاء.. 3 أفراد يعتدون على شاب بالمنزلة ..صور

أمير مرتضى يكشف تفاصيل صفقة ضم نجم وادي دجلة للزمالك

القومية للأنفاق تكشف تكلفة إنشاء محطة هليوبوليس

الرابع سجله أوريجي.. قصة عشق لا تنتهي بين لاعب ليفربول ورقم 4

إذا تصدق عن الميت.. فهل له أجر الصدقة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير وبوت أسود.. مي عمر في إطلالة كلاسيك مع أصدقائها

شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟

نيكي ميناج تستعرض خاتم زواجها في عيد الهالوين ..صور