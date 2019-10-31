والد مشجع الأهلي حماصة يكشف تفاصيل تواصل تركي آل الشيخ معه

أكد سمير المراكبي والد محمد سمير "حماصة"، مشجع الأهلي، أن مكتب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تواصل معه، من أجل مساعدة نجله، بعد الحادث الأليم الذي تعرض له في شهر أغسطس الماضي.





وتعرض محمد حماصة، لحادث مروع بعد مباراة الأهلى واطلع برة، فى إطار لقاءات دور الـ 64 من منافسات دورى أبطال أفريقيا، أدى إلى فقده قدميه.





وعلق تركي آل الشيخ على إصابة حماصة، قائلًا "لو في ايدي أساعد في حاجه انا جاهز".





وقال والد حماصة، في تصريحات لـ"صدى البلد "، "مكتب تركي آل الشيخ تواصل معنا، وأبدى استعداد المستشار تركي تحمله كافة نفقات علاج حماصة".





وتابع "بصراحة لا أملك مليون و٣٠٠ ألف جنيه قيمة علاج حماصة، كل ما أتقاضاه شهريا هو ١٢٠٠ جنيه معاش فقط".



