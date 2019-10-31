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فن

بعد «تحيرك» و«متغير».. عمرو دياب يحقق رقما قياسيا على أنغامي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
تصدر النجم عمرو دياب، تطبيق "أنغامي" على مدار الأيام الماضية، بعد طرح أغنية "متغير" وقبلها "تحيرك"، محققًا المراكز الأولى من حيث نسب الاستماع.

ووصلت نسب استماع أغاني الهضبة على "أنغامي"، إلى 500 مليون ليصبح النجم العربي الأعلى استماعًا، وبعدد متابعين يصل لـ 9 ملايين ونصف.

وينتظر جمهور الهضبة، طرح أغنية جديدة من ألبومه بعنوان أول يوم في البعد، من ألبومه "أنا غير".

وطرح عمرو دياب في يوليو أغنية "بحبه"، وفي أغسطس "أنا غير"، و"يوم تلات"، وفي سبتمبر "تحيرك"، وخلال شهر أكتوبر الجاري طرح أغنيتي "متغير" و"قدام مرايتها".

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