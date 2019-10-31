أبرز فيديوهات التوك شو.. حسن شحاتة يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب.. عفا الله عما سلف.. إكرامي يكشف موقف الخطيب من لقاء مندوب تركي آل الشيخ

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



حسنى كان هيموت.. أحمد موسى يهاجم حكما مصريا على الهواء.. شاهد



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حكما مصريا، يسمى سعيد حمزة، قام بطرد طيب فريق سيراميكا كليوباترا، وبعد فترة من الوقت سقط لاعب من سيراميكا وبلع لسانه.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الطبيب جاء مسرعًا من المدرجات، ولكن بعد فترة من الوقت، وقام بإنقاذ لاعب سيراميكا حسني زكي، بعدما بلع لسانه فى مباراة فريقه أمام النصر.



وهاجم الإعلامي أحمد موسى، الحكم على ما قام به، موضحًا ان اللاعب كان سيموت لولا ستر الله، مؤكدًا ان هناك لاعبين ماتوا في عدة دول بسبب بلع اللسان.



وأنقذ فريد رضوان طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، حياة حسني زكي لاعب وسط فريقه، بعد أن سقط اللاعب مغشيا عليه في مباراة النصر التي أقيمت عصر اليوم على ملعب النصر بالجولة الثانية من مباريات مجموعة القاهرة والقناة في دوري الدرجة الثانية.



وقبل نهاية المباراة التي انتصر فيها سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سقط حسني زكي على الأرض بعد اصطدام قوي مع أحد لاعبي النصر، وفقد الوعي بعد ثوان قليلة وقام ببلع لسانه.



ولاحظ محمود شكري حارس مرمى سيراميكا كليوباترا بلع اللاعب للسانه، فصرخ في دكة البدلاء مطالبا بنزول الطبيب سريعا، ولكن كان الدكتور فريد رضوان مطرودا من الشوط الأول بأوامر سعيد حمزة حكم اللقاء، وكان خارج الملعب تماما.



وهرول الطبيب بسرعة إلى اللاعب، من أجل إنقاذ حياته ودخل إلى العشب الأخضر بأقصى سرعة، ونجح في مهمته بعد دقائق قليلة من العلاج، وبعد أن استفاق حسني زكي دخل به الدكتور فريد رضوان إلى سيارة الإسعاف الموجودة في الاستاد ووضعه على جهاز الأوكسجين ليتحسن تماما، بعد أن كاد يفقد حياته.



الجدير بالذكر أن محمود شكري اشتكى من إصابة أثناء اللعب في الشوط الأول ولكن الحكم لم يوقف المباراة ، وبعدها وصلت الكرة إلى الحارس فأخرجها للعلاج، ثم فوجيء بإشهار الكارت الأصفر في وجهه، وبعد نزول الطبيب وعلاج الحارس قام الحكم سعيد حمزة بإشهار الكارت الأحمر للدكتور فريد رضوان بدون أي سبب ليخرج من الملعب، ولولا العناية الإلهية وتواجده بجوار السور لحدث ما لم يحمد عقباه.‎





أحمد موسى: المملكة المزعومة يتردد أنها ستكون مأوى للبدون ومن أسقطت جنسياتهم



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يحارب الإرهاب كما يزعم، موضحًا أن هناك نائبا من تركيا كشف أن أردوغان يدعم الإرهاب.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك سيدة ظهرت فى الفترة الماضية، وقالت إن هناك دولة جديدة سيتم إنشاؤها.



وكشف أحمد موسى، أنه شاهد أمس خبرا بأن هناك دولة مزعومة بدأت ترسل لبعض الدول للاعتراف بها، وحتى يتم تبادل السفراء مؤكدًا أن هذه الدولة لا يوجد بها بشر، وموجودة جنوب حدود مصر.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الدولة المزعومة تسمي" مملكة الجبل الأصفر المزعومة، مؤكدًا أن هذه الدولة التي تحتلها هذه الناس ليست مملوكة لمصر.



وأشار الإعلامي أحمد موسي، إلى أن، هذه الجماعة سموا هذه الأرض الأرض المباحة، أى أنها ليست مملوكة لمصر، أو لـ السودان.



وتابع أحمد موسي، أن هذه المنطقة صحراء ولا يوجد بها أى شئ، موضحًا أن مساحتها 260 كيلو أكبر من قطر، هناك خطة مرسومة من هؤلاء الأشخاص، ويؤكدون أنه سيسكون فيها 20 مليون شخص، وأنهم تلقوا 17 ألف طلب حتى الآن ومعظمهم دول عربية.



وأكد موسي، أن هذه البلد ستضم المواطنين دون الجنسية، و اللاجئين، و سيكون هناك توطين للاجئين ومن ليس لهم وطن، معلقًا : "ستكون مأوى للبدون ومن أسقطت جنسياتهم".



وطالب موسي من المسئولين بأخذ الموضوع بجدية، لان هؤلاء الأشخاص قاموا بعمل علم للدولة المزعومة، وعرض موسى علم هذه الدولة، وكلمة لسيدة تدعى أنها رئيسة مجلس وزراء هذه الدولة المزعومة.



وأكد أن هذه الدولة تؤكدًا أن قوانينهم معتمدة على الشريعة الإسلامية، والتوطين سيكون فى شهر أكتوبر الحالى.



تامر أمين يعلق على الصلح بين تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب.. فيديو





ابدى الإعلامي تامر أمين، سعادته بسبب المصالحة التي تمت الأسبوع الماضي بين الكابتن محمود الخطيب والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وذلك لسببين الاول هو أننا نعلم مدى عشق تركي آل الشيخ للأهلي والخطيب، والسبب الثاني أن ما حدث في الفترة الأخيرة بين الكابتن محمود الخطيب وتركي الشيخ كان بسبب فعل فاعل.



وأضاف "تامر أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أنه كان يحدث فبركة تسجيلات مكالمات ويتم نقلها الى الطرفين بغرض الإيقاع بينهم، وهذا ما تسبب في حدوث الفتنة والضغينة بينهم.



وأشار "تامر أمين" إلى أن بعض الأفراد كانوا منزعجين بسبب علاقة الخطيب وتركي الشيخ بسبب دعم الثاني إلي النادي الأهلي كما أن من قام بالوقيعة بينها كانوا شخصيين موثوق فيهم من الطرفين ويعلموهم جيدًا.



حسن شحاتة يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب.. فيديو



وجّه الكابتن حسن شحاتة، لاعب نادي الزمالك السابق، ومنتخب مصر رسالة تهنئة لـ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده.



وقال الكابتن حسن شحاتة، إن الخطيب لا يختلف عليه اثنين، والجميع يحبه، سواء من مشجعي ولاعبي الأهلى أو الزمالك.



وتمنى حسن شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي، أحمد موسي، بالشفاء العاجل للخطيب والعودة للنادي الأهلي.



وأشار حسن شحاتة، إلى أن الخطيب سيرته عطرة، ومشواره الكروي مليء بالبطولات.



على أبو جريشة يكشف معلومة تنشر لأول مرة عن مشوار الخطيب مع الكرة.. فيديو



وجه الكابتن على أبو جريشة، لاعب النادي الإسماعيلي السابق، رسالة تهنئة لـ الكابتن محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده،



وأكد ابو جريشة أن الخطيب من الشخصيات الجميلة، وعلى خلق عال.



وأضاف على أبو جريشة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي، أحمد موسي، أن محمود الخطيب، انسان جميل، وبدأ لعب الكره فى نادي الاسماعيلي.



وأشار على أبو جريشة، إلى أن الخطيب سيرته عطره، والجميع يحبه، ومشواره الكروي رائع.



وتمنى أبو جريشة الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب.



عفا الله عما سلف.. إكرامي يكشف موقف الخطيب من لقاء مندوب تركي ال الشيخ



قال الكابتن إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه ذهب أمس لمنزل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لتوجيه التهنئة له بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدا أنه كان متواجدًا لحظة تواجد مندوب تركي ال الشيخ.



وأضاف الكابتن إكرامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي، أحمد موسي، أن محمود الخطيب، تعامل مع هذه الزيارة بشيء من القبول، وإن الخطيب قال : عفا الله عما سلف".



وأشار إكرامي، إلى أن، الخطيب رفض تقبل أى كلام عن هذا الموضوع، من أى صديق له، مؤكدا أن هذه الأشياء من شيمه الرجال .



وتابع إكرامي أن تركي ال الشيخ من عشاق النادي الأهلى، والخطيب قابل مندوبه بكل ترحاب، وأشاد إكرامي بما كتبه المستشار تركي الـ الشيخ على تويتر عن أبناء الخطيب و زوجته.



بيبو بيشتمني.. وصلة ضحك بين إكرامي وأحمد موسى فى عيد ميلاد الخطيب.. فيديو



وجه الكابتن إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، السابق رسالة تهنئة لرئيس النادي الكابتن محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده،

واكد إكرامي أن الخطيب بالنسبة له الشقيق الذى لم تنجبه أمه، وهو رمز لكل شيء جميل.



وأضاف الكابتن إكرامي، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي، أحمد موسي، أن محمود الخطيب، إنسان خلوق بار بأهله، والله أكرمه فى حياته بحب الجميع.



واشار إكرامي، إلى أن، الخطيب يقف بجانب الجميع، مؤكدًا أن الخطيب يوجه له الشتائم كأخ.



ودخل الإعلامي أحمد موسي، و الكابتن إكرامي فى حالة من الضحك الشديد، بسبب" الخطيب بيشتمني" .



عمر وعشرة.. فاروق جعفر يوجه رسالة للخطيب .. فيديو



وجه الكابتن فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، السابق رسالة تهنئة لرئيس نادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده.



وقال نجم الزمالك السابق، إن محمود الخطيب عمر وعشرة، وربنا يوفقه، ويعود لنا بالسلامة.



وأضاف الكابتن فاروق جعفر، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي، أحمد موسي، أن الخطيب لا يوجه أى شتائم لأحد والجميع يحبه.



واشار فاروق جعفر، إلى أن، الخطيب كان لاعبًا مميزًا والجميع سعد باللعب معه.



