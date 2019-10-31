لن تتوقع.. إفراز العرق أثناء النوم يشير لمرض خطير

يتعرض الكثير من الأشخاص لإفراز العرق أثناء النوم، والتسبب في رائحة كريهة لأسباب عديدة، فتعرف عليها وفقًا لموقع "webmd".



اسباب التعرق اثناء النوم



- يحدث التعرق اثناء اليوم نتيجة لتناول بعض العقاقير الطبية التي تعالجك من الأمراض التي تعاني منها مثل الاكتئاب، وأدوية البرد، والهرمونات.



- كما ينتج العرق بسبب نقص السكر في الدم، والذي يعد من أخطر الأمراض أثناء النوم ليعرض الفرد للهبوط والغيبوبة.



- يفرز الشخص العرق أثناء نومه يكون أعراض إصابته بالسرطان.



- يكون بسبب الهرمونات غير المستقرة بالجسم، فيتعرض الشخص لإفراز العرق أثناء النوم.



طرق الوقاية من العرق أثناء النوم



- شرب الماء قبل النوم.

- ممارسة التمارين الرياضية.

- تجنب شرب الكافيين.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون.