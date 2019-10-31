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مرأة

لن تتوقع.. إفراز العرق أثناء النوم يشير لمرض خطير

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:34 ص
العرق اثناء النوم
العرق اثناء النوم
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حياة عبد العزيز
يتعرض الكثير من الأشخاص لإفراز العرق أثناء النوم، والتسبب في رائحة كريهة لأسباب عديدة، فتعرف عليها وفقًا لموقع "webmd".

اسباب التعرق اثناء النوم

- يحدث التعرق اثناء اليوم نتيجة لتناول بعض العقاقير الطبية التي تعالجك من الأمراض التي تعاني منها مثل الاكتئاب، وأدوية البرد، والهرمونات.

- كما ينتج العرق بسبب نقص السكر في الدم، والذي يعد من أخطر الأمراض أثناء النوم ليعرض الفرد للهبوط والغيبوبة.

- يفرز الشخص العرق أثناء نومه يكون أعراض إصابته بالسرطان.

- يكون بسبب الهرمونات غير المستقرة بالجسم، فيتعرض الشخص لإفراز العرق أثناء النوم.

طرق الوقاية من العرق أثناء النوم

- شرب الماء قبل النوم.
- ممارسة التمارين الرياضية.
- تجنب شرب الكافيين.
- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون.
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