لن تتوقع.. إفراز العرق أثناء النوم يشير لمرض خطير

يتعرض الكثير من الأشخاص لإفراز العرق أثناء النوم، والتسبب في رائحة كريهة لأسباب عديدة، فتعرف عليها وفقًا لموقع "webmd".
اسباب التعرق اثناء النوم
- يحدث التعرق اثناء اليوم نتيجة لتناول بعض العقاقير الطبية التي تعالجك من الأمراض التي تعاني منها مثل الاكتئاب، وأدوية البرد، والهرمونات.
- كما ينتج العرق بسبب نقص السكر في الدم، والذي يعد من أخطر الأمراض أثناء النوم ليعرض الفرد للهبوط والغيبوبة.
- يفرز الشخص العرق أثناء نومه يكون أعراض إصابته بالسرطان.
- يكون بسبب الهرمونات غير المستقرة بالجسم، فيتعرض الشخص لإفراز العرق أثناء النوم.
طرق الوقاية من العرق أثناء النوم
- شرب الماء قبل النوم.
- ممارسة التمارين الرياضية.
- تجنب شرب الكافيين.
- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون.
اسباب التعرق اثناء النوم
- يحدث التعرق اثناء اليوم نتيجة لتناول بعض العقاقير الطبية التي تعالجك من الأمراض التي تعاني منها مثل الاكتئاب، وأدوية البرد، والهرمونات.
- كما ينتج العرق بسبب نقص السكر في الدم، والذي يعد من أخطر الأمراض أثناء النوم ليعرض الفرد للهبوط والغيبوبة.
- يفرز الشخص العرق أثناء نومه يكون أعراض إصابته بالسرطان.
- يكون بسبب الهرمونات غير المستقرة بالجسم، فيتعرض الشخص لإفراز العرق أثناء النوم.
طرق الوقاية من العرق أثناء النوم
- شرب الماء قبل النوم.
- ممارسة التمارين الرياضية.
- تجنب شرب الكافيين.
- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون.