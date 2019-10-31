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رياضة

أمر رائع.. أول تعليق من المحمدي عقب تألقه مع أستون فيلا أمام ولفرهامبتون

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:48 ص
احمد المحمدي
احمد المحمدي
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ياسمين تيسير
أعرب أحمد المحمدي، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب، عن سعادته بفوز فريقه أمام ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ونشر المحمدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من مباراة اليوم.

وعلق: "إنه لأمر لطيف وجيد تأهل الفريق لـ الجولة المقبلة كما أنه شىء رائع أن أحرز هدفا".

افتتح الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 28، قبل أن يعادل الإيطالي كوتروني التسجيل لولفرهامبتون في الدقيقة 54 ، لكن أحمد المحمدي أبى إلا أن يصعد بفريقه لدور ربع النهائي بتسجيله الهدف الثاني وهدف الانتصار في الدقيقة 57 ، ليصعد رفاق تريزيجيه والمحمدي برفقة فريق ليفربول للدور القادم.

وشارك أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في المباراة بالكامل.

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