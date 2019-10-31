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مرأة

كن عادلا ومنصفا.. نصيحة الأبراج لمواليد 31 أكتوبر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:47 ص
نصيحة الأبراج لمواليد
نصيحة الأبراج لمواليد 31 أكتوبر
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 31 أكتوبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 31 أكتوبر، فإن ذلك يعني أنك تميل للبحث عن التجديد، وتتمتع بذكاء حاد وقوة ملاحظة غريبة.. لديك أيضا رغبة في التميز وفي انتقاد من حولك ولديك طبيعة غير مستقرة.

ونصحت" فؤاد" مواليد 31 أكتوبر، عام ٢٠١٩ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء..
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