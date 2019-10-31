حظك اليوم الخميس 31 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 31 -10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 31 -10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحملة الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 31 أكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الخميس 31 - 10 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمنحك إيقاعا سريعا، ويمدك بروح الشباب وبالقدرة على التجدد مما يدعم علاقاتك بشدة.

ماليا ومهنيا: اليوم اعتمد على إصرارك وعلى روحك القتالية كي تصل لأهدافك.



حظك اليوم الخميس 31- 10 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في مواجهتك وعليك أن تأخذ مسافة كافية تفصلك عن الصدام وعمن يريد استفزازك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك حكمةً في الإنفاق وتخطط جيدا للمستقبل.



حظك اليوم الخميس31 - 10 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتحكم في أعصابك وفي تقلباتك المزاجية.

مهنيا وماليا: قد تواجه بعض الضغوط بسبب مواجهة القمر لبرجك ومع ذلك تنفعك يقظتك في التعامل مع المشاكل، ومن المهم ألا تغامر.



حظك اليوم الخميس31- 10 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يساعدك على تنظيم جهودك وتوظيفها جيدا، وتتمتع بالطاقة والإصرار على التقدم.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على توطيد علاقاتك.



حظك اليوم الخميس31 - 10 - 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: تعمل بحماس وتبدو منطلقا ويقبل عليك الجميع ويدعمونك ويتمنون صحبتك.

صحيا وعاطفيا: القمر ما زال في منزل الحب ويمدك بالحيوية والنشاط وبالطاقة العاطفية المبهرة.



حظك اليوم الخميس 31 - 10 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد تشعر بالقلق والتوتر.. حاول أن تهدأ لتحسن التصرف.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تتجنب العناد وحاول أن تكون أكثر تفهما وصبرا مع الجميع.



حظك اليوم الخميس 31- 10 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل العلاقات يدعمك وتجد أرضية مشتركة تجمعك بالآخرين وتعبر باقتدار عن مواهبك وأفكارك.

عائليا وعاطفيا: تنشغل بأمور خاصة بالأقارب والأخوة والأحباب وتسير الأمور بشكل جيد وتعيش حياة أسعد.



حظك اليوم الخميس 31- 10 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: اقتران القمر والمشتري في منزلك الثاني يوجه تركيزك على تنمية مشروع أو عمل يهمك، فقط تأن في خطواتك وقراراتك.

عاطفيا واجتماعيا: قد يمدك الوضع الفلكي بحسن التصرف ويمنحك أيضا قدرة على الإقناع.



حظك اليوم الخميس 31- 10 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا ومهنيا: القمر ما زال في برجك ويمدك بأفكار ذهبية، فلتستغلها.

عاطفيا وعائليا: اليوم تبدو ساحرا وتعرف كيف تفرض سيطرتك على من حولك بذكاء.



حظك اليوم الخميس 31- 10 - 2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا ومهنيا: لا تعلن عن أفكارك ومشاعرك وحافظ على السرية.

عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وتبدو متوترا قليلا.. لا تبالغ اليوم في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء.



حظك اليوم الخميس 31 - 10 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا: الوضع الفلكي داعم.. أنت على الطريق السليم وجهودك تكتسب قيمة.

عاطفيا واجتماعيا: اقتران القمر بالمشتري في منزل الأصدقاء يعدك بلقاءات سارة أو صداقات موفقة أو احتفال يجمعك بالبعض.



حظك اليوم الخميس 31- 10 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى و العاطفى .

مهنيا: القمر في وضع معاكس وقد يجعلك ذلك تميل للانتقاد والتشوش والتمرد على البعض.. انتبه كي لا يؤخذ عليك أخطاء.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي يحيطك بالمخلصين من الأحباب والأصدقاء ممن تثق بهم.

