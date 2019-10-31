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أخبار العالم

القضاء المغربي يؤيد إعدام قتلة السائحتين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قرر القضاء المغربي، تأييد الحكم بإعدام ثلاثة متهمين، اعترفوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر العام الماضي، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.

وأيدت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا، قرب الرباط، أحكاما بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخرين، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجنا، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) أواخر عام 2018 في منطقة جبلية في ضواحي مراكش (جنوب) حيث كانتا تقضيان إجازة.

وكان قد حكم عليهم ابتدائيا بالإعدام بتهم "القتل العمد" و"تكوين عصابة إرهابية" في يوليو.

كذلك ظهر المتهمون في تسجيل آخر بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي. وكان معهم شريك رابع هو عبد الرحمن خيالي (33 عام) الذي تراجع قبيل التنفيذ، وحكم عليه ابتدائيا بالسجن مدى الحياة لكن محكمة الاستئناف حولت عقوبته الأربعاء إلى الإعدام.
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