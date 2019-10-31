Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسين الشحات يكشف سبب فشل انضمامه للأهلي قبل الاحتراف بالعين الإماراتي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:28 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف حسين الشحات، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن كواليس فشل مفاوضات المارد الأحمر مع فريقه السابق مصر للمقاصة لضمه قبل أن يحترف في فريق العين الإماراتي. 

وأكد حسين الشحات، في تصريحات لقناة "الأهلي"، أنه وقع للنادي الأهلي على بياض أثناء وجود مفاوضات بين المارد الأحمر والمقاصة، مشددًا على أن عصام سراج مدير التعاقدات وقتها أخبره بأن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الناديين.

وأضاف حسين الشحات، أن قيمة الصفقة كانت السبب في توقف المفاوضات ثم فشلها، إضافة إلى رغبة مصر للمقاصة في ضم لاعبين من الأهلي مقابل رحيله.

وتابع حسين الشحات، أن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ لينضم بشكل رسمي لفريق العين الإماراتي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تألقه مع الأهلي.. حسين الشحات «محمد بركات» جديد يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

المصرية للاتصالات تعلن تعويض العملاء عن كامل مدة توقف الخدمة

تعليق مثير من رضا عبدالعال على راتب حسن شحاته السابق فى منتخب مصر

أحمد موسى: المملكة المزعومة يتردد أنها ستكون مأوى للبدون ومن أسقطت جنسياتهم

وصول فريق من النيابة إلى موقع انهيار عقار الدرب الأحمر

تعيين بندر العامري رئيسا لمجلس الأعمال السعودي المصري خلفا للشيخ صالح كامل

حسن شحاتة يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تنزلق من فوق الشلال بعدما فشل حبيبها في الإمساك بيدها.. وهذا آخر ما قالته

بفستان ميتالك وحذاء لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور