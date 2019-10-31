حسين الشحات يكشف سبب فشل انضمامه للأهلي قبل الاحتراف بالعين الإماراتي

كشف حسين الشحات، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن كواليس فشل مفاوضات المارد الأحمر مع فريقه السابق مصر للمقاصة لضمه قبل أن يحترف في فريق العين الإماراتي.





وأكد حسين الشحات، في تصريحات لقناة "الأهلي"، أنه وقع للنادي الأهلي على بياض أثناء وجود مفاوضات بين المارد الأحمر والمقاصة، مشددًا على أن عصام سراج مدير التعاقدات وقتها أخبره بأن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الناديين.





وأضاف حسين الشحات، أن قيمة الصفقة كانت السبب في توقف المفاوضات ثم فشلها، إضافة إلى رغبة مصر للمقاصة في ضم لاعبين من الأهلي مقابل رحيله.





وتابع حسين الشحات، أن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ لينضم بشكل رسمي لفريق العين الإماراتي.