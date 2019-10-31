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رياضة

هذه المباراة لا تخذلنا أبدا.. تعليق مثير من ليفربول عقب الفوز أمام أرسنال

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:17 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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ياسمين تيسير
علق نادي ليفربول الإنجليزي، على فوز الفريق الرائع أمام أرسنال بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح؛ بعد تعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الآنفيلد.

وكتب ليفربول عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لعبنا مباراتين في الكأس ضد آرسنال سُجل خلالها 15 هدفًا... هذه المباراة لا تخذلنا أبدًا!".

أطاح فريق ليفربول بمنافسه أرسنال من كأس الرابطة الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد تعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل منهما فى مباراة مثيرة. 

وتأهل ليفربول إلي دور ربع النهائي من كأس الرابطة الانجليزي.

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هذه المباراة لا تخذلنا أبدا.. تعليق مثير من ليفربول عقب الفوز أمام أرسنال

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