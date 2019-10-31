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فن

عرفنا إن هو مفيش غيره.. تعليق ناري من هاني شاكر على غناء محمد رمضان ..فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:29 ص
هاني شاكر ومحمد رمضان
هاني شاكر ومحمد رمضان
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مصطفى كرم
علق الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، على قرار منع الفنان محمد رمضان من الغناء بعد إثارته الجدل في حفلاته الغنائية.

وقال هاني شاكر، خلال لقائه ببرنامج "انسايدر" بالعربية، "محمد رمضان مش مطرب هو بيغني استايل راب كدا الكلام الكلام اللي وراء بعضه ده".

وأضاف هاني شاكر "أتمني لو نوي يكمل يعني ينوع بقا في الكلام عرفنا ان هو نمبر وان وعرفنا ان هو مفيش غيره وعرفنا ان هو السلطان وعرفنا انه بيقلعوه الجزمة علي المسرح وهو يغني وبيشلوه على المسرح زي الملوك عرفنا الكلام ده الحمد لله ياريت يبقي فية جديدة الفترة اللي جاية ان شاء الله".

وكانت أثيرت أزمة مؤخرا بين الفنان هاني شاكر وحمو بيكا بعد رفض الفنان هاني شاكر إعطاء تصريح له بالغناء وإقامة الحفلات بعد رسوب حمو بيكا في الاختبار ما دعا حمو بيكا الي مهاجمة هاني شاكر وتهديده داخل نقابة المهن الموسيقية.
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