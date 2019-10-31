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شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة سميرة سعيد، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورها في مشاركتها فى الموسم الخامس من برنامج المواهب the voice.

وكشفت صور سميرة سعيد عن إطلالاتها فى the voice التى حملت توقيع الأستايلست سيدريك حداد، فقد جمعت أزياءها بين الملابس العصرية و الشبابية فحرصت سميرة سعيد على مواكبة أحدث صيحات الموضة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سميرة سعيد على تسريحات شعر من أنامل المصفف Joe Raad، فيما وضع لها خبير التجميل Paul Constantinian مكياج متناسقا مع كل إطلالة، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التى حملت توقيع Sylvie saliba.
شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟
شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟
شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟
شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟
شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟
شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟
شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟
شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟
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