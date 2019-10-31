حيوية وغير تقليدية.. 20 صورة تكشف إطلالات ميس حمدان فى عيد ميلادها

تحتفل الفنانة ميس حمدان اليوم، الخميس، بعيد ميلادها الـ 36، وتعد ميس من النجمات الشابات اللاتى يحرصن على مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها.



تتمتع ميس حمدان بذوق رفيع واستايل خاص فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، فهى تعتمد على قطع الملابس التى تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.



وتعتمد ميس حمدان على فساتين السهرة التى تمنحها مظهرا جذابا، فهى تحرص على اختيار التصميمات ذات الأقمشة الفخمة التي تزيد من جمال إطلالتها، كما تفضل ميس حمدان التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.