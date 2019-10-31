بعد خسارة وزنها الزائد.. أحلام تستعرض رشاقتها في the voice .. صور

تألقت الفنانة الخليجية أحلام خلال مشاركتها في تقديم حلقات برنامج المواهب "the voice" بموسمه الخامس، بمجموعة كبيرة من الإطلالات المختلفة و المتنوعة التى كشفت عن فقدانها الكثير من الكيلوجرامات.
واعتمدت الفنانة أحلام على قطع الملابس التى كشفت عن قوامها الرشيق، ولكن غلب الطابع الكلاسيك والفخامة على إطلالات أحلام فى هذا الموسم، وهو ما جعلها مميزة عن المواسم الأخرى التى شاركت فيها.
حرصت أحلام على مواكبة أحدث صيحات الموضة كما خطفت الأنظار بمجوهراتها الفخامة و تسريحات شعرها المتناسقة مع إطلالتها، كما اعتمدت على صيحات المكياج الجذابة التى كشفت عن جمال ملامحها.