مصيبة.. نجيب ساويرس يلجأ للقضاء بسبب تصريحاته عن استقالة الحريري ..شاهد

هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحد المواقع الإخبارية، بعد تلفيق تصريحه عن الثورة اللبنانية والأوضاع بمصر.
وعلق نجيب ساويرس، على الخبر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ساويرس معلقا على استقالة الحريري : مصيبة كبيرة ومصر باتت مهددة بثورة كاسحة!.. لمً اتواصل على الإطلاق مع هذا الموقع والمكتوب والتفسيرات ملفقة ولا أساس لها من الصحة . كتبت فقط ان استقالة الحريري مصيبة لأنها تدفع بلبنان الى المجهول وسأقاضيهم ".
ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "لا بسيطة يا باشمهندس في ناس بيتقال عن لسانها تهم" و" أحسن كده خليهم يتربوا" و" واطلب تعويض كبير"و" انا متاكد ان هذه العباره مدسوسة والكثيرين يريدون الصيد في الماء العكر ...والتصحيح السريع..افضل رد.." و "صح كلامك انا قريت التويتة و اللي بيتقال كذب في كذب".
وعلق نجيب ساويرس، على الخبر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ساويرس معلقا على استقالة الحريري : مصيبة كبيرة ومصر باتت مهددة بثورة كاسحة!.. لمً اتواصل على الإطلاق مع هذا الموقع والمكتوب والتفسيرات ملفقة ولا أساس لها من الصحة . كتبت فقط ان استقالة الحريري مصيبة لأنها تدفع بلبنان الى المجهول وسأقاضيهم ".
ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "لا بسيطة يا باشمهندس في ناس بيتقال عن لسانها تهم" و" أحسن كده خليهم يتربوا" و" واطلب تعويض كبير"و" انا متاكد ان هذه العباره مدسوسة والكثيرين يريدون الصيد في الماء العكر ...والتصحيح السريع..افضل رد.." و "صح كلامك انا قريت التويتة و اللي بيتقال كذب في كذب".
ساويرس معلقا على استقالة الحريري : مصيبة كبيرة ومصر باتت مهددة بثورة كاسحة ! - حرية بوسته. لمً اتواصل على الإطلاق مع هذا الموقع و المكتوب والتفسيرات ملفقة و لا اساس لها من الصحة . كتبت فقط ان استقالة الحريرى مصيبة لانها تدفع بلبنان الى المجهول و سأقاضيهم https://t.co/00weGZGV5s— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 30, 2019