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أخبار البلد

مصيبة.. نجيب ساويرس يلجأ للقضاء بسبب تصريحاته عن استقالة الحريري ..شاهد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:32 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مصطفى كرم
هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحد المواقع الإخبارية، بعد تلفيق تصريحه عن الثورة اللبنانية والأوضاع بمصر.

وعلق نجيب ساويرس، على الخبر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏ساويرس معلقا على استقالة الحريري : مصيبة كبيرة ومصر باتت مهددة بثورة كاسحة!.. لمً اتواصل على الإطلاق مع هذا الموقع والمكتوب والتفسيرات ملفقة ولا أساس لها من الصحة . كتبت فقط ان استقالة الحريري مصيبة لأنها تدفع بلبنان الى المجهول وسأقاضيهم ".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏لا بسيطة يا باشمهندس في ناس بيتقال عن لسانها تهم" و" ‏‎أحسن كده خليهم يتربوا" و" ‏‎واطلب تعويض كبير"و" ‏‎انا متاكد ان هذه العباره مدسوسة والكثيرين يريدون الصيد في الماء العكر ...والتصحيح السريع..افضل رد.." و "‏‎صح كلامك انا قريت التويتة و اللي بيتقال كذب في كذب".
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