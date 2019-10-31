مصيبة.. نجيب ساويرس يلجأ للقضاء بسبب تصريحاته عن استقالة الحريري ..شاهد

ساويرس معلقا على استقالة الحريري : مصيبة كبيرة ومصر باتت مهددة بثورة كاسحة ! - حرية بوسته. لمً اتواصل على الإطلاق مع هذا الموقع و المكتوب والتفسيرات ملفقة و لا اساس لها من الصحة . كتبت فقط ان استقالة الحريرى مصيبة لانها تدفع بلبنان الى المجهول و سأقاضيهم https://t.co/00weGZGV5s — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 30, 2019

هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحد المواقع الإخبارية، بعد تلفيق تصريحه عن الثورة اللبنانية والأوضاع بمصر.وعلق نجيب ساويرس، على الخبر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏ساويرس معلقا على استقالة الحريري : مصيبة كبيرة ومصر باتت مهددة بثورة كاسحة!.. لمً اتواصل على الإطلاق مع هذا الموقع والمكتوب والتفسيرات ملفقة ولا أساس لها من الصحة . كتبت فقط ان استقالة الحريري مصيبة لأنها تدفع بلبنان الى المجهول وسأقاضيهم ".ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏لا بسيطة يا باشمهندس في ناس بيتقال عن لسانها تهم" و" ‏‎أحسن كده خليهم يتربوا" و" ‏‎واطلب تعويض كبير"و" ‏‎انا متاكد ان هذه العباره مدسوسة والكثيرين يريدون الصيد في الماء العكر ...والتصحيح السريع..افضل رد.." و "‏‎صح كلامك انا قريت التويتة و اللي بيتقال كذب في كذب".