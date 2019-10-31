طريقة عمل بطارخ مقرمشة

بطارخ مقرمشة من الأطباق الجديدة و الغير تقليدية التى يمكنك غعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



مقادير بطارخ مقرمشة

نصف كيلو بطارخ

ملح

فلفل أسود

ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة خل

عصير نصف ليمونة

كمون 1

كوب دقيق

زيت للقلي



-التزيين

شبت

حلقات طماطم

شرائح ليمون بلدي

سلطة طحينة للتقديم



طريقة تحضير بطارخ مقرمشة

* تتبل البطارخ بالملح والخل وعصير الليمون والكمون والثوم والفلفل الأسود

* تقلب البطارخ في الدقيق

* تقلى البطارخ في الزيت على النار

* تزين وتقدم