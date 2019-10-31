طريقة عمل بطارخ مقرمشة

بطارخ مقرمشة من الأطباق الجديدة و الغير تقليدية التى يمكنك غعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير بطارخ مقرمشة
نصف كيلو بطارخ
ملح
فلفل أسود
ثوم بودرة
1 ملعقة كبيرة خل
عصير نصف ليمونة
كمون 1
كوب دقيق
زيت للقلي
-التزيين
شبت
حلقات طماطم
شرائح ليمون بلدي
سلطة طحينة للتقديم
طريقة تحضير بطارخ مقرمشة
* تتبل البطارخ بالملح والخل وعصير الليمون والكمون والثوم والفلفل الأسود
* تقلب البطارخ في الدقيق
* تقلى البطارخ في الزيت على النار
* تزين وتقدم
مقادير بطارخ مقرمشة
نصف كيلو بطارخ
ملح
فلفل أسود
ثوم بودرة
1 ملعقة كبيرة خل
عصير نصف ليمونة
كمون 1
كوب دقيق
زيت للقلي
-التزيين
شبت
حلقات طماطم
شرائح ليمون بلدي
سلطة طحينة للتقديم
طريقة تحضير بطارخ مقرمشة
* تتبل البطارخ بالملح والخل وعصير الليمون والكمون والثوم والفلفل الأسود
* تقلب البطارخ في الدقيق
* تقلى البطارخ في الزيت على النار
* تزين وتقدم