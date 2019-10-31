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طريقة عمل بطارخ مقرمشة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:18 ص
طريقة عمل بطارخ مقرمشة
طريقة عمل بطارخ مقرمشة
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هاجر هانئ
بطارخ مقرمشة من الأطباق الجديدة و الغير تقليدية التى يمكنك غعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.

مقادير بطارخ مقرمشة
نصف كيلو بطارخ
ملح
فلفل أسود
ثوم بودرة
1 ملعقة كبيرة خل
عصير نصف ليمونة
كمون 1
كوب دقيق
زيت للقلي

-التزيين
شبت
حلقات طماطم
شرائح ليمون بلدي
سلطة طحينة للتقديم

طريقة تحضير بطارخ مقرمشة
* تتبل البطارخ بالملح والخل وعصير الليمون والكمون والثوم والفلفل الأسود
* تقلب البطارخ في الدقيق
* تقلى البطارخ في الزيت على النار
* تزين وتقدم
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