مهرجان الفنون الأفروصيني يكرم جراح القلب العالمي مجدي يعقوب ..صور

قام ضيوف وصناع مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى، برئاسة سهير عبد القادر، رئيس ومؤسس المهرجان، وبمشاركة الفنان محمود قابيل بزيارة لمركز مجدى يعقوب لأمراض وجراحات وأبحاث القلب فى لفتة كريمة منهم.





وكرم أعضاء الفرق المشاركة ومنظمي المهرجان الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، تقديرًا لإسهاماته الجليلة والعظيمة فى مجال علاج المرضى بالمجان.





كما قامت فرق الفنون الشعبية المشاركة بتقديم عروضها الفنية المبهرة للمرضى والأطفال بالأقسام العلاجية بالمركز لإضفاء اللمسة الترفيهية لهم .





وحرص ملك القلوب الدكتور مجدى يعقوب على الترحيب بضيوف المهرجان قائلًا: "أهلا وسهلًا بكم فى الأرض الطيبة"، مؤكدًا أنه منذ التفكير فى إنشاء معهد للقلب إختار محافظة أسوان لهدوئها وهو ما يوفر الجو المناسب لمرضى القلب .





وأضاف أسطورة العالم بأن باب المركز مفتوح للجميع سواء مصريين أو عرب أو أجانب لأن رسالتنا هى العمل على علاج الجميع ونتمنى شفاء كل القلوب.





وأبدى السير العالمى، سعادته وشكره على التكريم من قبل مهرجان الأفروصينى مثمنا رسالته السامية فى خدمة ذوى القدرات الخاصة.





فيما عبرت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس مهرجان الأفروصينى عن سعادتها بالتواجد فى مركز القلب بأسوان وقدمت رئيسة المهرجان والفنان محمود قابيل، درع المهرجان لـ"يعقوب"، مؤكدةً أن التكريم الحقيقى هو الذى حظى به مهرجان الأفروصينى اليوم بلقاء الدكتور مجدى يعقوب، الذى أرسى قواعد الإنسانية، وأصبح أيقونة ومثل أعلى للمصريين جميعًا، بأسلوبه الراقى وابتسامته الهادئة التى تمنح الأمل للجميع وتؤكد أن مصر محظوظة بأبنائها الذين يبذلون كل غال ونفيس لخدمة البشرية.





والجدير بالذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى يقام فى الفترة من 27 الى 31 أكتوبر الجارى بمحافظة أسوان تزامنًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الافريقى ، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة المصرية التى أدرجته بأجندة فعالياتها ، وكذلك وزارة الشباب والرياضة التى أدرجت المهرجان أيضًا فى أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية على الصعيدين الثقافى والسياحى ، كما قدمت محافظة أسوان كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانًا لأهل أسوان.





هذا ويعتبر المركز تابعًا لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وهى مؤسسة غير ربحية تعتمد بشكل رئيسي على التبرعات الخيرية، وتهدف في المقام الأول إلى تقديم الخدمة الطبية المتميزة في مجال القلب والأوعية الدموية بالمجان لجميع مرضى القلب من الأطفال والكبار، بجانب العمل على دعم الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال، حيث يقوم مركز مجدى يعقوب سنويًا بإجراء 3 آلاف عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية لقسطرة القلب، فضلًا عن استقبال 3 آلاف حالة كشف جديدة.





ويستقبل مركز القلب بأسوان آلاف الحالات سواء بإجراء الكشف والفحوصات أو العمليات الجراحية ونظرًا لوجوده في جنوب الصعيد، حيث يستلزم الحجز بمركز مجدى يعقوب نسخة من تقرير الموجات الصوتية حديثة (أيكو)، وتقرير القسطرة القلبية، أو ما يفيد الإصابة بأمراض القلب وصورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة الميلاد للأطفال، وأرقام التليفون "رقم ارضى و2 رقم محمول".



