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رياضة

رحيلي السبب.. حسين الشحات يكشف أسباب مغادرة ماميتش العين الإماراتي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:13 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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ياسمين تيسير
كشف حسين الشحات نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن تفاصيل علاقته بـ زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي وأسباب رحيل الأخير عن الفريق.

وأكد حسين الشحات في تصريحات لقناة "الأهلي"، أن مامتش كان لديه قناعة كبيرة بإمكانياته حيث كان يضعه دائما في التشكيل الأساسي للفريق، مشددا على أنه رفض رحيله عن الفريق.

وأضاف حسين الشحات أن ماميتش أخبر مجلس إدارة العين الإماراتي أنه يرفض تماما رحيله عن الفريق كما أنه هدد برحيله حال رحل الشحات عن الفريق.

وتابع حسين الشحات أن رحيله عن العين الاماراتي كان احد اهم الاسباب في رحيل ماميتش عن الفريق، وأنه كان يعتمد عليه بشكل أساسي ودائم.

وأكمل حسين الشحات أن علاقته رائعة بمدربه السابق كما أنه دائم التواصل معه.
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