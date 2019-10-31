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فن

تعرف على سبب إلغاء عرض فيلم Joker في باريس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:04 ص
فيلم Joker
فيلم Joker
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شروق ابراهيم
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه تم إلغاء عرض سينمائي لفيلم Joker في إحدى دور السينمات الفرنسية في باريس بعد قيام أحد الحاضرين ترديد جملة "الله وأكبر" بعد عرض النصف الأول من الفيلم.

وأشارت الصحيفة البريطانية وفقا لشهود عيان إلى أن قرار إلغاء عرض الفيلم جاء بعد شعور البعض أن هذا التصرف يحمل طابع سياسيا فيما طالب الحاضرين للفيلم الرجل الذي قام بهذا التصرف بالسكوت والتزام الهدوء.

وأضافت ديلي ميل ان هذا التصرف أثار حالة من الفوضى والذعر داخل صالة العرض وقرر البعض مغادرة السينما، فيما زعم آخرون أن هذا الرجل كان يحمل سلاح في يده.

فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
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