تعرف على سبب إلغاء عرض فيلم Joker في باريس

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه تم إلغاء عرض سينمائي لفيلم Joker في إحدى دور السينمات الفرنسية في باريس بعد قيام أحد الحاضرين ترديد جملة "الله وأكبر" بعد عرض النصف الأول من الفيلم.





وأشارت الصحيفة البريطانية وفقا لشهود عيان إلى أن قرار إلغاء عرض الفيلم جاء بعد شعور البعض أن هذا التصرف يحمل طابع سياسيا فيما طالب الحاضرين للفيلم الرجل الذي قام بهذا التصرف بالسكوت والتزام الهدوء.





وأضافت ديلي ميل ان هذا التصرف أثار حالة من الفوضى والذعر داخل صالة العرض وقرر البعض مغادرة السينما، فيما زعم آخرون أن هذا الرجل كان يحمل سلاح في يده.



