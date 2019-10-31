استقالة وزير العدل الياباني بسبب اتهامات بتزوير الانتخابات

أعلن وزير العدل الياباني، كاتسويوكي كاواي، اليوم الخميس، استقالته رسميًا بعد مزاعم بانتهاك زوجته قانون الانتخابات أثناء الترشح لمقعد في البرلمان.



ونقلت صحيفة "جابان توداي" اليابانية عن الوزير قوله إنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء شينزو آبي في وقت مبكر يوم الخميس ليصبح ثاني عضو في الحكومة يستقيل في غضون أسبوع واحد.



وكان وزير الاقتصاد الياباني إيشو سوجاوارا استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعدما واجه مزاعم بارتكاب انتهاكات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، مما مثل صفعة لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.