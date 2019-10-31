فعلتها مع عبد الله جمعة.. حسين الشحات يكشف كيف خدع النقاز

تحدث حسين الشحات نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن مراوغته الشهيرة لـ حمدي النقاز نجم فريق الزمالك خلال مباراة الفريق في السوبر المصري والتي انتهت بتتويج الأهلي بالبطولة.



وأكد حسين الشحات، في تصريحات لقناة "الأهلي"، أن تلك المراوغة يقوم بها منذ أن كان يشارك مع فرق الناشئين، وأن النقاز للاعب كبير ورائع ولكنه لم يتوقع ما حدث، وتوقع أن ألعب الكرة خارج منظقة الجزاء.



وأضاف حسين الشحات، أنه سبق له أن حاول أن يراوغ عبدالله جمعة نجم الزمالك بنفس الطريقة ولكن الكرة ارتطمت برأسه.



وتابع حسين الشحات، أن سبب شهرة تلك المراوغة أنها كانت أمام فريق كبير، إضافة إلى أن المباراة كانت بطولة السوبر المصري موضحًا أنه كان ينوي تسديد الكرة في الشباك ولكن في الزاروية البعيدة ولكن وجود محمود علاء أمامه أجبره على تغيير قراره.



وأكمل أنه تعرض لعرقلة خلال تلك مباراة من حمدي النقاز وكان يستحق ضربة جزاء.