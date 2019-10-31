بالأسود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بصورة تجمعها بصديق العمر

نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، صورة جديدة عبر قصتها على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتشارك جمهورها آخر إطلالتها، وهى برفقة صديق العمر، بعد صداقة دامة 21 عامًا منذ فترة الحضانة.



تابعت هنا الزاهد نشر صورتين أخريين على قصتها على إنستجرام تجمعها بأصدقائها.



وتألقت هنا الزاهد بـ الأسود وشعرها الأشقر المنسدل أسفل ظهرها ،واضعة لمسات بسيطة جدا من المكياج الهادئ.



وعلقت هنا الزاهد على الصورة "21 عام صداقة من أيام الحضانة سيف عيسى"، ويذكر أن سيف عيسى أبن المذيعة دعاء عامر.



اعتادت هنا على التميز بإطلالتها الطبيعية التي لا تجعلها تتكلف الكثير، فهى ذات جمال طبيعي، ما يجعلها تخطف الأنظار أينما حلت فى كل مكان.