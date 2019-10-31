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رياضة

حدث تاريخي.. حسين الشحات يكشف تفاصيل مكالمة الخطيب له لضمه

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:12 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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ياسمين تيسير
كشف حسين الشحات نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن تفاصيل مكالمة محمود الخطيب رئيس النادي له اثناء انضمامه لفريق العين الإماراتي.

وأكد حسين الشحات في تصريحات لقناة " الأهلي " أن الخطيب هاتفه من أجل استطلاع رأيه بشأن انضمامه للقلعة الحمراء وأن مكالمة الخطيب له كانت حدثا تاريخيا.

وأضاف حسين الشحات أن الخطيب هاتفه مرة أخرى قبل خوض فريق العين الاماراتي بشهر لبطولة كأس العالم للأندية ليخبره أن أحد مسؤولي العين سيتحدث معه بشأن رحيله.

وتابع حسين الشحات أن الأهلي قام بإرسال خطاب للعين من أجل بدء المفاوضات لضمه ولكن العين لم يرد على الخطاب حيث قام هو شخصيا بالحديث مع مسؤولي الفريق برغبته في الرحيل عن الفريق.
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