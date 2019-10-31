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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
نادي ميلان
نادي ميلان
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الخميس 31 - 10 - 2019 عدد من المباريات الهامة في مختلف بطولات العالم أبرزها في الدوري الاسباني ,الدوري السعودي و الدوري الايطالي

مواعبد مباريات الدوري السعودي :

الفيحاء X الاتفاق - 5:00 مساء - الرياضية السعودية

الفتح والهلال - 6:50 مساء- الرياضية السعودية

الأهلي X الاتحاد - 6:50 مساء - الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي :

ميلان X سبال -10:00 مساء - beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني :


إيبار X فياريال - 8:00 مساء - beIN SPORT HD 3

ريال مايوركا X أوساسونا -8:00 مساء - beIN SPORT HD 6

خيتافى X غرناطة - 10:15 مساء - beIN SPORT HD 3
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