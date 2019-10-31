مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 31 - 10 - 2019 عدد من المباريات الهامة في مختلف بطولات العالم أبرزها في الدوري الاسباني ,الدوري السعودي و الدوري الايطالي



مواعبد مباريات الدوري السعودي :



الفيحاء X الاتفاق - 5:00 مساء - الرياضية السعودية



الفتح والهلال - 6:50 مساء- الرياضية السعودية



الأهلي X الاتحاد - 6:50 مساء - الرياضية السعودية



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي :



ميلان X سبال -10:00 مساء - beIN SPORT HD 4



مواعيد مباريات الدوري الإسباني :





إيبار X فياريال - 8:00 مساء - beIN SPORT HD 3



ريال مايوركا X أوساسونا -8:00 مساء - beIN SPORT HD 6



خيتافى X غرناطة - 10:15 مساء - beIN SPORT HD 3