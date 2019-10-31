مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 31 - 10 - 2019 عدد من المباريات الهامة في مختلف بطولات العالم أبرزها في الدوري الاسباني ,الدوري السعودي و الدوري الايطالي
مواعبد مباريات الدوري السعودي :
الفيحاء X الاتفاق - 5:00 مساء - الرياضية السعودية
الفتح والهلال - 6:50 مساء- الرياضية السعودية
الأهلي X الاتحاد - 6:50 مساء - الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي :
ميلان X سبال -10:00 مساء - beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الإسباني :
إيبار X فياريال - 8:00 مساء - beIN SPORT HD 3
ريال مايوركا X أوساسونا -8:00 مساء - beIN SPORT HD 6
خيتافى X غرناطة - 10:15 مساء - beIN SPORT HD 3
مواعبد مباريات الدوري السعودي :
الفيحاء X الاتفاق - 5:00 مساء - الرياضية السعودية
الفتح والهلال - 6:50 مساء- الرياضية السعودية
الأهلي X الاتحاد - 6:50 مساء - الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي :
ميلان X سبال -10:00 مساء - beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الإسباني :
إيبار X فياريال - 8:00 مساء - beIN SPORT HD 3
ريال مايوركا X أوساسونا -8:00 مساء - beIN SPORT HD 6
خيتافى X غرناطة - 10:15 مساء - beIN SPORT HD 3