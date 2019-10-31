موجز اخبار التكنولوجيا | تويتر يحظر الإعلانات السياسية.. وشركة آبل تطرح هاتفا مدهشا في 2020

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة المتعلقة بالتكنولوجيا وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.





ومن أبرز الأخبار، ما يلي:









تستعد شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لإطلاق تجربة جديدة من outlook لمستخدمي أجهزة أبل ios خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بإضافة ميزات جديدة لتيسير التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني، مثل ميزة "المسودات Split view" لتسهل على مستخدمي أيباد فتح روابط أخرى في مسودات صغيرة بجانب البريد الإلكتروني، وكل ما عليك هو الضغط على الرابط في المتصفح وسحبه إلى أسفل ليكون مسودة، إضافة إلى إمكانية فتح أكثر من مسودة في نفس الوقت.













كشف الرئيس التنفيذي لموقع "تويتر"، جاك دورسي، عن قرار الشركة بحظر الإعلانات ذات الطابع السياسي على موقعها حول العالم، مؤكدًا أن القرار سيتم تفعيله اعتبارًا من الـ22 من نوفمبر القادم، مضيفًا أن الهدف من ذلك هو منع المعلومات المضللة والمزيفة، التي تنتشر بسرعة فائقة.













حذر موقع "ذا فيرج" الأمريكي من شراء هاتف سامسونج الجديد القابل للطي الذي طرح بسعر باهظ للغاية يبلغ 1980 دولارًا، بينما تقدم شركة Samsung خدمة استبدال الشاشة لمرة واحدة خلال السنة الأولى بمبلغ 150 دولارًا، أى أن الشركة تعرف أن هذا الفخ سيقع فيه مستخدمو الهاتف لاحقًا مع كثرة تلف الشاشة.













تستعد شركة آبل الأمريكية لشحن ما يقرب من 80 مليون من أجهزة آيفون 5G بحلول عام 2020، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، حيث سيكون هناك 3 طرازات منها، وستحمل شريحة مودم 5G التي صممتها شركة كوالكوم.













وافق موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني وهو ما يعادل 644000 دولا) عن انتهاكات قانون حماية البيانات المتعلق بجمع البيانات من قبل شركة الاستشارات كامبريدج أنالتيكا.









أعلنت الشركة المالكة لموقع مشاركة الفيديوهات يوتيوب عن إضافة تحديثات جديدة لمنصة يوتيوب ميوزيك "YouTube Music"، بما في ذلك دعما كاملًا للمساعد الصوتي سيري Siri، ودعم التثبيت كتطبيق ويب لسطح المكتب، حيث سيكون بإمكان المستخدمين أن يطلبوا من Siri تشغيل الأغاني مباشرةً من تطبيق YouTube Music، ويدعم المساعد الصوتي فقط التطبيقات الموسيقية الخاصة بـ آبل Apple.







