اللجنة الدستورية السورية تبدأ أعمالها للمرة الأولى.. والبنتاجون يفرج عن تسجيلات استهداف البغدادي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصادر للـ"راي": دعوة أمريكا لحل أزمة سد النهضة ضرورية وتحقق المطلب المصري

دول الخليج وأمريكا تصنف الباسيج الإيرانية وداعميها منظمات إرهابية بعد إنجاز مهمتها.. عودة القوات الإماراتية العاملة في عدن الرئيس اللبناني يدعو الحكومة إلى مواصلة تصريف الأعمال.. والحريري يدعو أنصاره للتهدئة مصرع فرد أمن بعد سقوط قذيفة بالقرب من سفارة أمريكا في بغداد









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن الولايات المتحدة الأميركية وجعت دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا للقاء في واشنطن الشهر المقبل للنقاش حول مفاوضات سد النهضة، مشيرةً إلى أن وزير الخارجية، سامح شكري، قال إن "القاهرة تؤيد استمرار التفاوض حول القضايا الخلافية وحول قواعد الملء والتشغيل للسد، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015"، مشيرًا إلى أن مصر "ترفض سياسة الأمر الواقع وترغب في التوصل لاتفاق مرض للدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية".





وذكرت "الراي" أن دعوة الولايات المتحدة لاقت ترحيبًا في الأوساط الرسمية والشعبية المصرية، ونقلت عن مصادرها الخاصة قولها: "الدعوة تحقق المطلب المصري، بضرورة وجود طرف رابع، إضافة إلى إمكانية أن تمارس واشنطن، ضغوطًا للوصول إلى حل توافقي".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن مركز استهداف تمويل الإرهاب بالسعودية أدرج كيانات وأفراد داعمين لأنشطة الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات عليها، وذلك في موقف موحد من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لمنع إيران من تصعيد أنشطتها الإرهابية





وتشمل القائمة 25 اسما مرتبطا بشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة، وأضافت السعودية فوقها 3 أسماء أخرى بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة .





وقالت "الوطن" إن القيادة العامة للقوات المسلحة الإمارتية أعلنت عودة قوة الواجب الإماراتية المشتركة العاملة في محافظة عدن باليمن، بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية، قائلة: "القوات الإماراتية العائدة من عدن أتمت مهامها العسكرية بنجاح كبير، حيث قامت بتحرير مدينة عدن من الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بتاريخ 17 يوليو 2015، لتنطلق بعد ذلك من المدينة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأثمرت عن تحرير العديد من المناطق المحررة من الأراضي اليمنية من الانقلاب الحوثي ومنع التغلغل الإيراني الهادف إلى السيطرة على الدولة اليمنية".





وذكرت "الجريدة" أن الرئيس اللبناني ميشال عون دعا الحكومة إلى مواصلة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، يوم أمس الثلاثاء.





ونقلت "الأنباء" عن الحريري قوله: "مع تقديري لكل مشاعر التعاطف العفوية، أكرر الطلب الى جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع، والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي"، مضيفًا: "الحفاظ على الهدوء ومنع أي انزلاق إلى الاستفزازات مهمتنا جميعا الآن.





وقالت "الراي" إن فرد أمن عراقي لقى مصرعه، مساء أمس، إثر سقوط قذيفة قرب السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيرةً إلى أن الصاروخ كان من طراز "كاتيوشا"، وسقط على نقطة أمنية المنطقة الخضراء، التي تضم سفارات ومراكز حكومية مهمة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن.





وأفادت "القبس" بأن اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من الحكومة والمعارضة، اجتمعت للمرة الأولى أمس الأربعاء في أول خطوة فيما تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل نحو المصالحة السياسية.





وقالت "كونا" إن الجيش السوري دعا مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية للانخراط في صفوفه وذلك بعدما انتشرت قواته في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية على طول الحدود مع تركيا للتصدي لهجوم أنقرة.





دوليًا، أفادت "الوطن" بأن لقيادة الأميركية الوسطى عرضت خلال مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، صورًا لعملية استهداف مخبأ زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، حيث قال قائد القيادة الأميركية الوسطى، كينيث ماكينزي، إن عملية استهداف البغدادي أميركية بحتة، مضيفا أن الخطة كانت تنص على تفادي أي رصد من سكان المنطقة التي كان زعيم داعش يتحصن فيها، وتفادي سقوط أي ضحايا من المدنيين.























