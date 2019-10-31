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رياضة

مشجع الأهلي مبتور القدمين يفجر مفاجئة عن تواصل تركي آل الشيخ لعلاجه ..شاهد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:54 ص
محمد سمير مشجع الاهلي
محمد سمير مشجع الاهلي مبتور القدمين وتركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
أعلن المشجع الاهلاوي مبتور القدمين، محمد سمير تواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية معه لإتمام إجراءات علاجه لتركيب أطراف صناعية لقدميه.

وكتب المشجع الاهلاوي محمد سمير، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "تلقيت اتصال هاتفي من الاستاذ حمادة اسماعيل من طرف المستشار تركي أل الشيخ يطمئن علي حالتي ووعد بتنفيذ كل ما تطلبه حالتي من عمليات وتركيب اطراف الشكر للمستشار تركي آل الشيخ ع الدعم والمساندة ⁦❤️⁩".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، نشر صورته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلنا دعمه الكامل لإجراء العملية له، قائلًا "لو في ايدي اساعد في حاجه انا جاهز".

ولقيت التغريدة استحسان عدد كبير من مشجعي الاهلي ودعمهم لـ تركي آل الشيخ في تصالحه مع النادي الأهلي مجددًا.

مشجع الأهلي مبتور القدمين يفجر مفاجئة عن تواصل تركي آل الشيخ لعلاجه ..شاهد
مشجع الأهلي مبتور القدمين يفجر مفاجئة عن تواصل تركي آل الشيخ لعلاجه ..شاهد
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