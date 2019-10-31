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حوادث

عمرها 13 عاما.. طفلة تقتل شقيقتها وتنتزع جنينا من بطنها

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:13 ص
جنين
جنين
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عمرو ممدوح
شهدت البرازيل جريمة مروعة، حيث أوسعت شابة شقيقتها ضربا حتى الموت، ونزعت جنينا من رحم شقيقتها لتبيعه لعصابة تتاجر بالبشر.

وتعرضت الضحية فابيانا سانتانا "23 عاما" -وفق صحيفة «ذا صن» البريطانية- والحامل في الشهر الثامن للضرب بعصا معدنية من قبل شقيقتها الصغرى (13 عامًا) حتى فارقت الحياة.

وفتحت الشقيقة الصغرى بطن شقيقتها ونزعت جنينها من رحمها بعدما تأكدت من موت الضحية، وباعت الجنين لكاتيا رابيلو المتهمة بتدبير الهجوم الوحشي لسرقة الجنين.

وعثرت الشرطة على الجنين والذي كان على قيد الحياة في منزل عائلة كاتيا بمدينة «بورتو فيلهو» شمال البرازيل، واستردت الشرطة الجنين ووضعته تحت العناية الصحية في إحدى المستشفيات الحكومية.

وكان تم الإبلاغ عن اختفاء فابيانا بعد قضاء سهرة مع شقيقتها -طبقا لما ورد في التقارير- بينما عثر على جثتها في مقبرة ضحلة بعد 3 أيام من الاختفاء وفي رأسها عصا معدنية.

وأكد تشريح الجثة أنها كانت على قيد الحياة حين انتزع منها جنينها بعد فتح بطنها بسكين من قبل شقيقتها الصغرى.
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