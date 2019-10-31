Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم ..شارموفرز بجامعة عين شمس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:12 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت جامعة عين شمس عن استضافتها لحفل غنائى اليوم الخميس 31 من أكتوبر، في ساحة الحرم الجامعي ، لاستقبال الطلاب الجدد بالجامعة .

ويعد الحفل المرتقب هو خامس حفلات فريق شارموفرز، ضمن سلسلة حفلات في الجامعات التي تأتي تحت عنوان “نيو جامعة" للترحيب بالطلاب الجدد.

وحضور الحفل مجانى لكل طلاب الجامعة عن طريق الدخول بكارنيه الجامعة .

الجدير بالذكر ان الحفل الاخير قد أقيم بجامعة حلوان يوم الاثنين الموافق 21 اكتوبر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تتابع مهرجان قادرين نعملها للترحيب بالطلاب الجدد

شارموفرز يشعل جامعة حلوان

الخميس.. فريق شارموفرز يحيى حفلا بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

نيكي ميناج تستعرض خاتم زواجها في عيد الهالوين ..صور

بفستان ميتالك وحذاء لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

محمد الشناوي يكشف لأول مرة أسباب خماسية صن داونز في الأهلي ..فيديو

الشناوي يروي تفاصيل طلب إكرامي الانتقال إلى الجونة

أمر رائع.. أول تعليق من المحمدي عقب تألقه مع أستون فيلا أمام ولفرهامبتون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بصورة تجمعها بصديق العمر

فستان قصير وبوت أسود.. مي عمر في إطلالة كلاسيك مع أصدقائها

شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟