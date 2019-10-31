اليوم ..شارموفرز بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن استضافتها لحفل غنائى اليوم الخميس 31 من أكتوبر، في ساحة الحرم الجامعي ، لاستقبال الطلاب الجدد بالجامعة .



ويعد الحفل المرتقب هو خامس حفلات فريق شارموفرز، ضمن سلسلة حفلات في الجامعات التي تأتي تحت عنوان “نيو جامعة" للترحيب بالطلاب الجدد.



وحضور الحفل مجانى لكل طلاب الجامعة عن طريق الدخول بكارنيه الجامعة .



الجدير بالذكر ان الحفل الاخير قد أقيم بجامعة حلوان يوم الاثنين الموافق 21 اكتوبر .