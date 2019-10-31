حسين الشحات يكشف القيمة المادية الحقيقية لانضمامه للأهلي

كشف حسين الشحات، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن قيمة صفقة انضمامه للفريق قادما من العين الإماراتي خلال الموسم الماضي.





وأكد حسين الشحات، في تصريحات لقناة "الأهلي"، أن الأهلي دفع 5 ملايين دولار أي ما يعادل 79 مليون جنيه مصري، وأنه كان يحصل على مبلغ أكبر خلال مشاركته مع العين.





وأضاف حسين الشحات، أنه تنازل عن المبلغ الذي كان يحصل عليه في العين من أجل الانضمام لفريقه المفضل الأهلي، مشددا على أنه من الصعب أن يحصل مثلما كان يحدث بالعين حيث أن الأمر سيتسبب في أزمات كبرى داخل الأهلي.





وتابع حسين الشحات أن محمد بركات مدير المنتخب مازحة خلال معسكر المنتخب قائلا "انت ابو 160 مليونا"، موضحًا أن كثرة تداول الأنباء الخاطئة في هذا الشأن كان يغضبه ولكنه ترجم غضبه للمشاركة بشكل جيد داخل الملعب.