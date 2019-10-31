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مرأة

مع اقتراب موعد الهالوين.. حضري بودينج قرع عسلي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
مع أقتراب موعد الهالوين
مع أقتراب موعد الهالوين حضري بودينج قرع عسلي
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أسماء عبد الحفيظ
تقدّم الشيف غادة جميل طريقة عمل "بودينج قرع عسلي" بمناسبة اقتراب الاحتفال بالهالوين، وبشكل يدخل البهجة على الأسرة بأكملها.

مقادير بودينج قرع عسلي :
قرع عسلي مسلوق ومهروس 
دقيق ماء سكر 
زعفران 
حبهان مطحون 
ماء 
ورد 
زبدة 
لوز 

طريقة تحضير بودينج قرع عسلي :

* تشوح الزبدة مع الدقيق على النار. 

* يضاف اليها الزعفران و الماء والسكر وتقلب حتى تتجانس المكونات. 

* يضاف الحبهان البودرة و تقلب جيدا. 

* يضاف القرع العسلى و يقلب مع باقى المكونات ثم ماء الورد. 

* يرفع الخليط فى طبق التقديم ثم يقدم مع اللوز المحمص بالهنا.
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