مع اقتراب موعد الهالوين.. حضري بودينج قرع عسلي

تقدّم الشيف غادة جميل طريقة عمل "بودينج قرع عسلي" بمناسبة اقتراب الاحتفال بالهالوين، وبشكل يدخل البهجة على الأسرة بأكملها.
مقادير بودينج قرع عسلي :
قرع عسلي مسلوق ومهروس
دقيق ماء سكر
زعفران
حبهان مطحون
ماء
ورد
زبدة
لوز
طريقة تحضير بودينج قرع عسلي :
* تشوح الزبدة مع الدقيق على النار.
* يضاف اليها الزعفران و الماء والسكر وتقلب حتى تتجانس المكونات.
* يضاف الحبهان البودرة و تقلب جيدا.
* يضاف القرع العسلى و يقلب مع باقى المكونات ثم ماء الورد.
* يرفع الخليط فى طبق التقديم ثم يقدم مع اللوز المحمص بالهنا.