مع اقتراب موعد الهالوين.. حضري بودينج قرع عسلي

تقدّم الشيف غادة جميل طريقة عمل "بودينج قرع عسلي" بمناسبة اقتراب الاحتفال بالهالوين، وبشكل يدخل البهجة على الأسرة بأكملها.





مقادير بودينج قرع عسلي :

قرع عسلي مسلوق ومهروس

دقيق ماء سكر

زعفران

حبهان مطحون

ماء

ورد

زبدة

لوز





طريقة تحضير بودينج قرع عسلي :





* تشوح الزبدة مع الدقيق على النار.





* يضاف اليها الزعفران و الماء والسكر وتقلب حتى تتجانس المكونات.





* يضاف الحبهان البودرة و تقلب جيدا.





* يضاف القرع العسلى و يقلب مع باقى المكونات ثم ماء الورد.



