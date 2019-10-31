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أخبار العالم

الولايات المتحدة تشارك في منتدى الأعمال الهندي والمحيط الهادئ

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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أ ش أ
يتوجه كيث كراش وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي وأمن الطاقة والبيئة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك لحضور منتدى الأعمال للدول المطلة على المحيط الهادي من الجانب الهندي في الرابع من نوفمبر المقبل.

وقالت مورجان أوتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن كراش سيمثل الولايات المتحدة في هذا المنتدى، الذي يعقد على هامش قمة شرق آسيا في بانكوك، ويتم تنظيمه بالاشتراك مع غرفة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة التايلاندية وبالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بتايلاند ومجلس الأعمال المشترك بين الولايات المتحدة والآسيان وبدعم من حكومتي الولايات المتحدة وحكومة تايلاند.

وأوضحت أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم علاقات الولايات المتحدة مع منطقة الدول المطلة على المحيط الهادئ من الجانب الهندي، والتي تدعمها تجارة ثنائية تتجاوز 1.9 تريليون دولار، وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
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