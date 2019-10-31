دراسة أمريكية تكشف عن 5 أطعمة تمنع ارتفاع السكري في الدم

يعتمد معظم مرضى السكري بشكل أساسي على وجبة الغداء، وذلك وفقا لدراسة أمريكية، ما دفع باحثي كلية الطب بجامعة ييل لدراسة نوعيات الأطعمة التي تحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم.



قدم باحثو الدراسة 5 وجبات يمكن اعتمادها لمرضى السكري، وفقا لـ«نيوزويك»، ما يمنع ارتفاع السكري في الدم، أهمها السلطة ألا تخلو منها وجبة الغداء، مع إضافة الدجاج المشوي أو الروبيان أو السمك إليها.



وشددت الدراسة على تجنب الدهون والجبن كامل الدسم، علاوة على الشطائر ذات الحبوب الكاملة، واعتبروا الشوربة خيارا جيدا، مع مراعاة خلوها من الكريم.



وتعتبر المكرونة مع صلصة الطماطم الصحية وقطع الدجاج خيارا مثاليا، وكذلك البيتزا وسلطات التونة أو الدجاج.