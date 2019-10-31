اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
-هذه المباراة لا تخذلنا أبدا.. تعليق مثير من ليفربول عقب الفوز أمام أرسنال
علق نادي ليفربول الإنجليزي، على فوز الفريق الرائع أمام أرسنال بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح؛ بعد تعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الآنفيلد.
-محمد الشناوي يضع نفسه في مأزق أمام أحمد شوبير.. تعرف على السبب
تحدث محمد الشناوي، عن سبب فشل انتقاله إلى أحد أندية الدوري البلجيكي، أثناء وجوده بالفريق الثاني لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلا أنه بدا متلعثمًا في الرد على سبب تعطل رحلة احترافه.
-أمير مرتضى: باب الزمالك مفتوح أمام كهربا
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن مفاجأة بشأن إمكانية عودة محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق السابق الهارب لـ أفيس البرتغالي إلى النادي.
-حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجىء لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز
كشف حسين الشحات، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن كواليس فشل مفاوضات المارد الأحمر مع فريقه السابق مصر للمقاصة لضمه قبل أن يحترف في فريق العين الإماراتي.
-مباراة الـ 10 أهداف.. ليفربول يطيح بـ آرسنال من كأس الرابطة بركلات الترجيح ..فيديو
أطاح فريق ليفربول بمنافسه ارسنال من كأس الرابطة الانجليزي بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد تعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الآنفيلد.
-محمد الشناوي يكشف لأول مرة أسباب خماسية صن داونز في الأهلي ..فيديو
-هذه المباراة لا تخذلنا أبدا.. تعليق مثير من ليفربول عقب الفوز أمام أرسنال
علق نادي ليفربول الإنجليزي، على فوز الفريق الرائع أمام أرسنال بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح؛ بعد تعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الآنفيلد.
-محمد الشناوي يضع نفسه في مأزق أمام أحمد شوبير.. تعرف على السبب
تحدث محمد الشناوي، عن سبب فشل انتقاله إلى أحد أندية الدوري البلجيكي، أثناء وجوده بالفريق الثاني لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلا أنه بدا متلعثمًا في الرد على سبب تعطل رحلة احترافه.
-أمير مرتضى: باب الزمالك مفتوح أمام كهربا
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن مفاجأة بشأن إمكانية عودة محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق السابق الهارب لـ أفيس البرتغالي إلى النادي.
-حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجىء لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز
كشفت قناة تايم سبورت سر سفر سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز المفاجيء إلى لندن خاصة عقب تردد أنباء حول هروبه من الفريق.
-حسين الشحات يكشف سبب فشل انضمامه للأهلي قبل الاحتراف بالعين الإماراتي
-حسين الشحات يكشف سبب فشل انضمامه للأهلي قبل الاحتراف بالعين الإماراتي
كشف حسين الشحات، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن كواليس فشل مفاوضات المارد الأحمر مع فريقه السابق مصر للمقاصة لضمه قبل أن يحترف في فريق العين الإماراتي.
-مباراة الـ 10 أهداف.. ليفربول يطيح بـ آرسنال من كأس الرابطة بركلات الترجيح ..فيديو
أطاح فريق ليفربول بمنافسه ارسنال من كأس الرابطة الانجليزي بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد تعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الآنفيلد.
-محمد الشناوي يكشف لأول مرة أسباب خماسية صن داونز في الأهلي ..فيديو
قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابة سعد سمير والهدف الأول في شباك الأهلي من صن داونز هما سبب انحدار الأداء وتعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة.