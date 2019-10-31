اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

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تحدث محمد الشناوي، عن سبب فشل انتقاله إلى أحد أندية الدوري البلجيكي، أثناء وجوده بالفريق الثاني لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلا أنه بدا متلعثمًا في الرد على سبب تعطل رحلة احترافه.





-حسين الشحات يكشف سبب فشل انضمامه للأهلي قبل الاحتراف بالعين الإماراتي كشفت قناة تايم سبورت سر سفر سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز المفاجيء إلى لندن خاصة عقب تردد أنباء حول هروبه من الفريق.

قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابة سعد سمير والهدف الأول في شباك الأهلي من صن داونز هما سبب انحدار الأداء وتعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة.











نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :