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تعليم

الفرصة الأخيرة للتقدم لجائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. اليوم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:10 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشيح لجائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مجال استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لأغراض التعليم (ICTs) لعام 2019، تحت مسمى الذكاء الاصطناعي الابتكار سُبل التعليم والتعلم والتدريس"، والتي تمول من مملكة البحرين منذ عام 2005.

ويحق لكل دولة التقدم بثلاثة مرشحين فقط لنيل الجائزة، وفقًا للشروط والمعايير الموجهة المتاحة على موقع المنظمة، وذلك عبر اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو-اليكسو-ايسيسكو)
الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح هي 31 أكتوبر المقبل.


ولراغبي التقدم التواصل مع اللجنة الوطنية :

[email protected]
[email protected]
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