عليك تناولها فورًا.. 8 فوائد للمعلقة السحرية من بذر الكتان على الريق

قال الدكتور تامر صلاح استشارى الطب البديل ان هناك فوائد كثيرة لتناول ملعقة من بذور الكتان على الريق، فهى تحمى القلب والشرايين وتساعد على قمع الشهية ولها فوائد أخرى كثيرة.





ملعقة واحدة على الريق من بذرة الكتان فهى من ضمن الأعشاب الطبيعية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية والجمالية للجسم، يقول عنها الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة.





- تعمل بذور الكتان على علاج جميع أنواع الالتهابات الداخلية بالجسم.





- تعالج الإمساك أيًا ما كانت شدته.





- تحسن من أداء الجهاز الهضمي





- تذيب الدهون المتراكمة بالجسم ، وبالتالي يمنحك الرشاقة والقوام الممشوق.





- تساعد على أن تبقى نسبة السكر في الدم في حدودها الطبيعية.





- يخفض من مستوى ضغط الدم.





- بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها يحمي من خطر الإصابة بمرض السرطان.



