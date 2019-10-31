خلي بالك قبل ما تشتري.. إعدام 341 كيلو حلوى فاسدة فى القليوبية.. صور

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملة موسعة على أماكن تصنيع الحلوى بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف لضمان تقديم سلع آمنة للمواطنين.
وتأتي الحملة بتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية وتعليمات الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية.
وقررت إدارة الشئون الصحية بالقليوبية إعدام 341 كيلو جرام من منتجات حلوى المولد المختلفة مخاطبة الجهات المعنية بمذكرة لغلق 10 منشآت منها غير المرخصة والتي بها خطر داهم.
وخلال الحملة تم التفتيش على 31 منشأة ما بين محال تصنيع وتداول الحلوى وتم سحب 184 عينة من منتجات الحلوى المختلفة وإرسالها للمعامل المركزية لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير 18 محضرا للقرار لعدم استيفاء المنشآت لشروط النظافة الصحية، وتحرير 27 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين