خلي بالك قبل ما تشتري.. إعدام 341 كيلو حلوى فاسدة فى القليوبية.. صور

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملة موسعة على أماكن تصنيع الحلوى بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف لضمان تقديم سلع آمنة للمواطنين.





وتأتي الحملة بتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية وتعليمات الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية.





وقررت إدارة الشئون الصحية بالقليوبية إعدام 341 كيلو جرام من منتجات حلوى المولد المختلفة مخاطبة الجهات المعنية بمذكرة لغلق 10 منشآت منها غير المرخصة والتي بها خطر داهم.



