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أخبار البلد

طلب إحاطة من النواب لحل أزمة نقابة العلميين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
اجتماع لحل أزمة نقابة
اجتماع لحل أزمة نقابة العلميين
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شيماء مجدي
أكد المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، أنه اجتمع مع كل من النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأعضاء هيئة نقابة المهن العلمية بحضور كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الجواد وكيل أول النقابة من أجل شرح وتوضيح كافة الأحداث المؤلمة التي شهدتها النقابة الفترة السابقة.

وأشار "أبوعميرة" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن أزمة نقابة العلميين جاءت بسبب تعنت النقيب سيد عبدالستار المليجي وعدم تنفيذ الأحكام القانونية الصادرة لصالح مجلس النقابة وهيئة المكتب الأمر الذي انتهي باستخدامه للبلطجية لاحتلال النقابة ومنع دخول أعضاء المجلس إلى نقابتهم لممارسة مهام عملهم واستمراره في إهدار أموال النقابة علي البلطجية الذين تربطهم به صلة قرابه وكذلك المحامين الذين يستخدمهم في رفع قضايا وهمية ضد مجلس النقابة وأعضاء المجلس والذين تمت تبرئتهم من القضاء المصري الشامخ من كل ما ادعاه عليهم ظلماً وعدواناً.

وقال إن النقيب أهدر أموال النقابة عليه حتي وصل إهداره خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى 8 ملايين جنيه دون محاسب أو رقيب وقام بضرب الحائط بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تؤكد إهداره المتعمد لأموال النقابة.

وتابع قائلًا: "لقد استوعب سيادة النائب محمد فؤاد كل هذه الملابسات وأبدى استياءه الشديد لما وصل إليه حال العلماء والعلم من هذه التصرفات المهينه في حق العلم والعلماء وقام بدوره الرقابي بتقديم طلب إحاطة بمجلس النواب، ووعد سيادته متابعة الأمر حتى الانتهاء من تلك الأزمة".
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