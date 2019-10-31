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أرقام صادمة ..هند النعساني: ٩٣ ٪ من الأطفال في مصر يتعرضون للعنف الجسدي..فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:18 ص
العنف الجسدى
العنف الجسدى
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آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعساني، إن ٩٣ ٪ من الأطفال في مصر يتعرضون للعنف الجسدي، مؤكدة أن كل من يزرع قسوة وعنف وكره سيحصد قسوة وعنف وكره، لافتة إلى أن الطفل نبتة كلما ارتوت كلما طرحت ثمارها.

وأضافت هند النعساني، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المجتمع منذ فترة يمر بمرحلة فوضى فكرية وتخبط واختلاط مفاهيم، موضحة أن هناك أشخاص يفهمون التربية بشكل خاطئ.


وأشارت هند النعساني إلى أن العنف والسخرية من الطفل تكسر ثقته بنفسه وتأذى المجتمع كله لنها تخرج شخص مهزوز وعديم الثقة بنفسه ولا يصلح بتحمل المسؤلية.

واستطردت ان الأذى لن يقتصر على ابنك فقط ولكن على المجتمع كله، مؤكدة أن الطفل الذى تعرض للأذى النفسي سوف يخرج كل ما تعرض له بشكل مباشر أو غير مباشر على كل من حوله.
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