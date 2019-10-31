تعليق صادم من زيدان بعد فوز ريال مدريد بخماسية على ليجانيس

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أنه لا يرى انتصار فريقه على حساب ليجانيس بخمسة أهداف دون رد في إطار الأسبوع الـ11 من الدوري الإسباني هي المباراة الأفضل في الموسم له.

وأكد "زيدان" في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "لا أعتقد أنها المباراة الأفضل في الموسم، ولكنها كانت مهمة بالنسبة لنا، دخلنا المباراة بشكل جيد، وسجّلنا هدفين فى بداية اللقاء، وهذا جعل الأمور أسهل، سعيد بالنتيجة، وبالحفاظ على نظافة شباكنا، أشعر بالرضا عن الأداء على مدار 90 دقيقة".



وتابع: "أعجبني الفريق أكثر بفيجو وإسطنبول"، مشيرًا إلي مباراتي سيلتا فيجو وجالاتا سراي.



وأوضح: "علينا أن نكون سعداء ولكنها ليست المباراة الأفضل، البعض سيراها الأفضل بالنظر للأهداف الخمسة التي لم نسجلها منذ فترة، كنا نحتاج انتصارا كهذا، والتسجيل مبكرًا يجعل الأمور سهلة، ولم نخفف من كثافتنا في الشوط الثاني، والتغييرات زادت من قوتنا".



كما أثنى "زيزو" على أداء الثنائي الشاب البرازيلي رودريجو، والأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، ولكنه أبدى سعادة خاصة بالهدف الأول للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش مع الفريق.



وأتم زيدان تصريحاته بالثناء أيضًا على مواطنه كريم بنزيما، الذي سجل هدفًا من ركلة جزاء، وساهم في هدفين.