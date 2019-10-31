ريهام سعيد توجه رسالة لإعلامي لبناني برفقة زوجها: بحبك يا نيشان

وعقدت المحكمة، منتصف الشهر الجاري، أولى جلسات المحاكمة بتهمة السخرية من المصريين بسبب تصريحاتها عن السمنة، وحضر المحامي شعبان سعيد، للدفاع عنها.





نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لها برفقة زوجها والإعلامي نيشان ومجموعة من أصدقائها.وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلًة: "كان عشاء مشاوي جيد.. شكرًا يا صديقي يا أبو قلب أبيض .. بحبك يا نيشان".وكانت برأت محكمة جنح قسم الجيزة، الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة في قضية إهانة مرضى "السمنة"، وذلك في الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.