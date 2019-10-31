Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ريهام سعيد توجه رسالة لإعلامي لبناني برفقة زوجها: بحبك يا نيشان

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:37 ص
الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد
Advertisements
شيماء مجدي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لها برفقة زوجها والإعلامي نيشان ومجموعة من أصدقائها.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلًة: "كان عشاء مشاوي جيد.. شكرًا يا صديقي يا أبو قلب أبيض .. بحبك يا نيشان".

وكانت برأت محكمة جنح قسم الجيزة، الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة في قضية إهانة مرضى "السمنة"، وذلك في الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

وعقدت المحكمة، منتصف الشهر الجاري، أولى جلسات المحاكمة بتهمة السخرية من المصريين بسبب تصريحاتها عن السمنة، وحضر المحامي شعبان سعيد، للدفاع عنها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقدم بلاغ اتهام ريهام سعيد بإهانة مرضى السمنة يقدم 12 فيديو للمحكمة

فى قضية إهانة مرضي السمنة.. دفاع ريهام سعيد يطالب ببرائتها

فخورة بيكي .. لن تصدق مهنة ابنة ريهام سعيد الوحيدة

براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضي السمنة

ريهام سعيد تقصف جبهة منتقديها بعد براءتها فى قضية السمنة.. اعرف قالت ايه؟

فيديوجراف| براءة ريهام سعيد من إهانة مرضى السمنة

ترشيحاتنا

عمرها 13 عاما.. طفلة تقتل شقيقتها وتنتزع جنينا من بطنها

دون استئذانها.. رامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم.. والأخيرة ترد

لحظة تحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر ..فيديو

فتاة تنزلق من فوق الشلال بعدما فشل حبيبها في الإمساك بيدها.. وهذا آخر ما قالته

محمد الشناوي يكشف لأول مرة أسباب خماسية صن داونز في الأهلي ..فيديو

شقيق ضحية قطار الإسكندرية: لا نريد سوى القصاص

Advertisements

شاهد.. عشرات القتلى في حريق هائل داخل قطار بـ باكستان

هربت من المنزل.. فعثرت عليها الأم على موقع أفلام إباحية

بالأسود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بصورة تجمعها بصديق العمر

حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجئ لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز

بسبب السفر لقطر.. ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين

بحضور سعاد حسني ونادية لطفي.. ردود صادمة من الجمهور على صورة مفيد فوزي بحفل زفافه.. شاهد

دون استئذانها.. رامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم.. والأخيرة ترد

هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى.. والأخير يخرجها على إنستجرام

فستان قصير وبوت أسود.. مي عمر في إطلالة كلاسيك مع أصدقائها

اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

استغلت أطفالها جنسيا.. أم تعتدي على بناتها وتبيع الفيديوهات بالإنترنت.. تفاصيل صادمة

سلوك عنيف وخيانة زوجية..ملك تايلاند يقيل 4 من مسئولي القصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الخليفة للورديان.. مسلسل انهيار العقارات في القاهرة والاسكندرية عرض مستمر (تفاصيل)

بعد خسارة وزنها الزائد.. أحلام تستعرض رشاقتها في the voice .. صور

الباعة احتلوا الرصيف.. حملات إزالة في شوارع مرسى مطروح