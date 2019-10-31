شاهد.. داليا مصطفى على بوستر منفرد لـ حواديت الشانزليزيه

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "حواديت الشانزليزيه" بوستر دعائي منفرد للفنانة داليا مصطفى، استعدادًا لعرض المسلسل يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر المقبل على قناة on e.





وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة، حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال في تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التى لم يتم تسليط الضوء عليها.



