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فن

شاهد.. داليا مصطفى على بوستر منفرد لـ حواديت الشانزليزيه

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:41 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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آيه عاطف
طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "حواديت الشانزليزيه" بوستر دعائي منفرد للفنانة داليا مصطفى، استعدادًا لعرض المسلسل يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر المقبل على قناة on e. 

وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة، حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال في تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التى لم يتم تسليط الضوء عليها. 

"حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إنتاج شركة سينرجي.
شاهد.. داليا مصطفى على بوستر منفرد لـ حواديت الشانزليزيه
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