Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى.. والأخير يخرجها على إنستجرام

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:26 ص
احمد فهمي
احمد فهمي
Advertisements
قسم الفن
نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يمارس الرياضة داخل "الجيم".

ونالت الصورة ردودًا واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام"، وجاء تعليق زوجته هنا الزاهد ساخرة على صورته: "صوريني بالنظارة وانا مش واخد بالي".

ليرد عليها أحمد فهمي بتعليق يحرجها أمام متابعيه، قائلًا: "خليكي في حالك".

ومن المعروف أن الفنان أحمد فهمي كثير الشجار مع متابعيه، وأبرزها عند قيام أحد متابعيه بالسخرية منه أو من صديقته الفنانة آيتن عامر بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدما علقت الأخيرة على فيديو نشره "أحمد فهمي" يعلن من خلاله عن تحدي منظمة owest.6oct تذهب أرباحه لمستشفى أبو الريش.

وعلقت آيتن عامر على فيديو أحمد فهمي قائلة: "فهمي مرطتنش لية بالإنجليزي في الأول زيهم، لا كده مينفعش إحنا نعيد من الأول تاني"، ليرد عليها: "شوفتي ومصحف عيال بوء كلهم".

ثم تدخل أحد متابعيه قائلا: "هنضحك حاضر"، ليرد عليه فهمي: " هي بتكلمني أنا وبعدين ضحكت آه ما تضحكنا انت كدا يا خفيف".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها متابع لـ أحمد فهمي بالتطاول او السخرية او الهجوم عليه بل دخل أحمد فهمي في عدة خلافات سابقة مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعى.

كان الفنان أحمد فهمي نفى تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد لفيروس خطير أدى إلى مرضها، وفقا لما ادعاه أحد المدونين عبر فيس بوك يتحدث عن صحة هنا الزاهد وزواجها بأحمد فهمي.

وردَّ أحمد فهمي بقوة عبر حسابه على "فيس بوك" كاشفا عن الحقيقة: "اتفضلوا يا جماعة.. شوفوا احنا عايشين فى وسط إيه.. فيديو استثمار مرض.. وكل المعلومات غلط، ولا غيرت مواعيد الفرح، ولا هى عندها فيروس ولا أى كلام من دا".

وأضاف أحمد فهمي: "حسبى الله ونعم الوكيل (أنا مش بديله قيمة يا جماعة أنا بوريكو بس.. هل دى نوعية المفروض إنى احترمها زى ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!! إحنا متبهدلين فى المستشفيات ودا بياكل على قفانا عيش بالكذب.. ولسه عايزنى أبقى محترم مع الناس دى؟)".

وكانت الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية ادت الي نقلها بأحد المستشفيات بدولة سنغافورة أثناء قضاء شعر العسل وبعد أيام قليلة من حفل زفافها على الفنان احمد فهمي.

وفي واقعة أخرى، علق الفنان أحمد فهمى على الصورة الأخيرة لـ شقيقه الفنان كريم فهمي مع زوجته بعد أن أخفى الأخير وجهه ووجه زوجته بعد الهجوم من متابعيه على أطفاله.

وقال أحمد فهمى في تعليق على صورة شقيقه: "والله انت محترم عليهم"؛ لتنهال عليه ردود واسعة من متابعي شقيقه عبر "إنستجرام".

وجاء ذلك ردا على تعليق كريم فهمي علي صورته مع زوجته قائلا "حد ليه شوق في حاجة مساء الفل علي المحترمين ولاد الناس المتربية".

وكان أحمد فهمي أثار جدلا كبيرا بتعديه على متابعة لـ كريم فهمي بألفاظ خارجة بعدما انتقدت طريقة عرض كريم فهمي لصور أولاده الصغار ووصف شعرهم بسلك مواعين.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي شاركها فيه الفنانة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك

بعد ظهوره بـ التاتو.. أحمد فهمي يحرج متابعاً ويهاجم آخر

أحمد فهمي يحرج أحد متابعيه بهذه الطريقة

تعليقات ساخرة على صورة أحمد فهمي وهنا الزاهد.. وفهمي يرد

كريم فهمي يواصل استفزاز متابعيه.. شاهد

بعد تعديه بألفاظ خارجة على معجبيه.. احمد فهمى لـ شقيقه انت محترم عليهم

ترشيحاتنا

هشام جمال مطلوب على جوجل.. وإسعاد يونس: مش ابني

من داخل جامعة الأزهر ريهام سعيد تشعل السوشيال ميديا بهتاف تحيا مصر.. فيديو

نيكي ميناج تستعرض خاتم زواجها في عيد الهالوين ..صور

حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجئ لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز

أول تعليق لـ أحمد حلمي بعد ظهور ابنته لي لي إعلاميا

عرفنا إن هو مفيش غيره.. تعليق ناري من هاني شاكر على غناء محمد رمضان ..فيديو

Advertisements

شاهد.. عشرات القتلى في حريق هائل داخل قطار بـ باكستان

بالأسود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بصورة تجمعها بصديق العمر

هربت من المنزل.. فعثرت عليها الأم على موقع أفلام إباحية

حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجئ لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز

بحضور سعاد حسني ونادية لطفي.. ردود صادمة من الجمهور على صورة مفيد فوزي بحفل زفافه.. شاهد

بسبب السفر لقطر.. ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين

فستان قصير وبوت أسود.. مي عمر في إطلالة كلاسيك مع أصدقائها

بفستان ميتالك وحذاء لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

استغلت أطفالها جنسيا.. أم تعتدي على بناتها وتبيع الفيديوهات بالإنترنت.. تفاصيل صادمة

أخبار الفن .. أحمد فهمي يسب أحد متابعيه على إنستجرام .. وهاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان

هشام جمال مطلوب على جوجل.. وإسعاد يونس: مش ابني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة وزنها الزائد.. أحلام تستعرض رشاقتها في the voice .. صور

الباعة احتلوا الرصيف.. حملات إزالة في شوارع مرسى مطروح

حيوية وغير تقليدية.. 20 صورة تكشف إطلالات ميس حمدان فى عيد ميلادها