هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى.. والأخير يخرجها على إنستجرام

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يمارس الرياضة داخل "الجيم".



ونالت الصورة ردودًا واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام"، وجاء تعليق زوجته هنا الزاهد ساخرة على صورته: "صوريني بالنظارة وانا مش واخد بالي".



ليرد عليها أحمد فهمي بتعليق يحرجها أمام متابعيه، قائلًا: "خليكي في حالك".



ومن المعروف أن الفنان أحمد فهمي كثير الشجار مع متابعيه، وأبرزها عند قيام أحد متابعيه بالسخرية منه أو من صديقته الفنانة آيتن عامر بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدما علقت الأخيرة على فيديو نشره "أحمد فهمي" يعلن من خلاله عن تحدي منظمة owest.6oct تذهب أرباحه لمستشفى أبو الريش.



وعلقت آيتن عامر على فيديو أحمد فهمي قائلة: "فهمي مرطتنش لية بالإنجليزي في الأول زيهم، لا كده مينفعش إحنا نعيد من الأول تاني"، ليرد عليها: "شوفتي ومصحف عيال بوء كلهم".



ثم تدخل أحد متابعيه قائلا: "هنضحك حاضر"، ليرد عليه فهمي: " هي بتكلمني أنا وبعدين ضحكت آه ما تضحكنا انت كدا يا خفيف".



وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها متابع لـ أحمد فهمي بالتطاول او السخرية او الهجوم عليه بل دخل أحمد فهمي في عدة خلافات سابقة مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعى.



كان الفنان أحمد فهمي نفى تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد لفيروس خطير أدى إلى مرضها، وفقا لما ادعاه أحد المدونين عبر فيس بوك يتحدث عن صحة هنا الزاهد وزواجها بأحمد فهمي.



وردَّ أحمد فهمي بقوة عبر حسابه على "فيس بوك" كاشفا عن الحقيقة: "اتفضلوا يا جماعة.. شوفوا احنا عايشين فى وسط إيه.. فيديو استثمار مرض.. وكل المعلومات غلط، ولا غيرت مواعيد الفرح، ولا هى عندها فيروس ولا أى كلام من دا".



وأضاف أحمد فهمي: "حسبى الله ونعم الوكيل (أنا مش بديله قيمة يا جماعة أنا بوريكو بس.. هل دى نوعية المفروض إنى احترمها زى ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!! إحنا متبهدلين فى المستشفيات ودا بياكل على قفانا عيش بالكذب.. ولسه عايزنى أبقى محترم مع الناس دى؟)".



وكانت الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية ادت الي نقلها بأحد المستشفيات بدولة سنغافورة أثناء قضاء شعر العسل وبعد أيام قليلة من حفل زفافها على الفنان احمد فهمي.



وفي واقعة أخرى، علق الفنان أحمد فهمى على الصورة الأخيرة لـ شقيقه الفنان كريم فهمي مع زوجته بعد أن أخفى الأخير وجهه ووجه زوجته بعد الهجوم من متابعيه على أطفاله.



وقال أحمد فهمى في تعليق على صورة شقيقه: "والله انت محترم عليهم"؛ لتنهال عليه ردود واسعة من متابعي شقيقه عبر "إنستجرام".



وجاء ذلك ردا على تعليق كريم فهمي علي صورته مع زوجته قائلا "حد ليه شوق في حاجة مساء الفل علي المحترمين ولاد الناس المتربية".



وكان أحمد فهمي أثار جدلا كبيرا بتعديه على متابعة لـ كريم فهمي بألفاظ خارجة بعدما انتقدت طريقة عرض كريم فهمي لصور أولاده الصغار ووصف شعرهم بسلك مواعين.



وكان آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي شاركها فيه الفنانة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.

