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أخبار العالم

تحدي لـ حزب الله.. رويترز تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة قبل استقالة الحريري

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:42 ص
سعد الحريري، رئيس
سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل
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رويترز
بعد أن وصل إلى طريق مسدود في الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تجتاح لبنان، أبلغ سعد الحريري مسؤولًا كبيرًا بحزب الله الاثنين الماضي أنه لم يكن لديه خيار سوى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، وذلك في تحدٍ للجماعة الشيعية.

وتسبب قرار الزعيم السني في صدمة لحسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي نصحه بعدم الإذعان للمحتجين الذين أرادوا الإطاحة بحكومته الائتلافية.

ويسلط الاجتماع بين الطرفين، الذي نقلت تفاصيله 4 مصادر كبيرة من خارج تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، الضوء على لحظة مهمة في الأزمة التي تعصف بلبنان منذ أسبوعين، بينما أذعن الحريري للاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وقبيل الاستقالة قال نصر الله في مناسبتين إنه يعارض استقالة حكومة الحريري، وأشار إلى أن بعض المحتجين يحصلون على تمويل من أعداء خارجيين لحزب الله وينفذون مخططاتهم.

وبموجب نظام المحاصصة المتبع لاقتسام السلطة في لبنان، فإن منصب رئيس الحكومة يجب أن يشغله سني مسلم. وفي حين أن لحزب الله حلفاء من السنة فإن الحريري يعتبر عاملًا حاسمًا للخروج من هذه الأزمة بفضل الدعم الدولي الذي يحظى به.

وقال مصدر مطلع على فكر حزب الله: ”هذه ضربة قوية للحزب. أصبح مكبل الأيدي.. الفائز الأكبر هو الحريري“.

وتولى الحريري رئاسة الحكومة للمرة الثالثة وقد أصبح ميزان السلطة يميل إلى حزب الله الذي حصل مع حلفائه على أكثر من 70 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 في الانتخابات التي أجريت عام 2018.

وخسر الحريري أكثر من ثلث المقاعد في تلك الانتخابات ومنها مقاعد فاز بها سنة متحالفون مع حزب الله.
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