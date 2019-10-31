تكليف الحريري بتسيير أعمال الحكومة اللبنانية واعتراف أمريكي بالإبادة التركية للأرمن.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

البنتاجون يكشف تفاصيل عملية استهداف أبو بكر البغدادي

خامنئي يجدد هجومه على احتجاجات لبنان والعراق

مركز استهداف تمويل الإرهاب يدرج كيانات داعمة للحرس الثوري الإيراني على قائمته

وزير الخزانة الأمريكي: لدينا عقوبات جاهزة للتطبيق على تركية عند الحاجة



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تكليف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري بتسيير أعمال الحكومة، واهتمت بإعلان البنتاجون تفاصيل الغارة التي قُتل فيها زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وتابعت تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة على خلفية اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة التركية للأرمن.



في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا الحكومة أمس إلى مواصلة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، أول من أمس، فيما أبدى الحريري استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة، بشرط أن تضم وزراء «تكنوقراط» قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي، في وقت حثت قيادة الجيش اللبناني المحتجين على فتح الطرق المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.



وبحسب موقع "24"، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، يوم الأربعاء، اللقطات المصورة الأولى للغارة التي نفذتها قوات خاصة في مطلع الأسبوع بسوريا، وأفضت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وحذرت من أن التنظيم المتشدد قد يحاول شن "هجوم انتقامي". وأظهرت اللقطات، التي رفع عنها السرية وصُورت من الجو وكانت غير ملونة، قوات العمليات الخاصة الأمريكية وهي تطبق على المجمع وطائرة أمريكية تطلق النار على متشددين في مكان قريب.



وقالت صحيفة "الخليج" إن المرشد الإيراني علي خامنئي هاجم مجددًا الاحتجاجات الدائرة في العراق ولبنان، واصفًا إياها بأعمال شغب تمولها أجهزة استخبارات أجنبية، في تناقض صريح مع واقع حال البلدين اللذين يعانيان تدخلات طهران في شؤونهما الداخلية. وقال خامنئي في كلمة له على هامش مراسم عسكرية عقدت في العاصمة طهران، أمس الأربعاء، إن «الضرر الأكبر الذي يمكن أن يسدده الأعداء لبلد ما هو سلب أمنه، مثلما يفعلون اليوم في بعض دول المنطقة»، على حد وصفه.



ونقلت صحيفة "البيان" عن مركز استهداف تمويل الإرهاب «TFTC» إعلانه أمس، إدراج 25 كيانًا تابعًا للنظام الإيراني وذلك في إطار التنسيق المشترك من قبل الدول الأعضاء في المركز. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية نتج عنه تحديد هذه الكيانات.



وأفادت صحيفة "الوطن" بأن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أعلن في بيان أن بلاده استدعت سفيرها من تل أبيب للتشاور على خلفية اعتقال السلطات الإسرائيلية مواطنَين أردنيين منذ شهرين. وتزامنًا مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية قيام الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقالإسرائيلي تسلل الى أراضي المملكة بصورة غير شرعية.



دوليًا، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الخارجية الأمريكي ستيفن منوتشين أعلن أن الإدارة الأمريكية لديها قائمة عقوبات خاصة بتركيا ستستخدمها في حالة الضرورة. وقال منوتشين، في مقابلة تلفزيونية، إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها كي يحملها مايك بنس نائب الرئيس إلى أنقرة خلال زيارته الأخيرة للتفاوض بشأن وقف العدوان التركي على شمال شرق سوريا.



يتصل بذلك ما أبرزته "الإمارات اليوم" من تبني مجلس النواب الأمريكي قرارًا بالاعتراف رسميًا بـ«الإبادة الجماعية للأرمن»، في خطوة رمزية لكن غير مسبوقة، أثارت غضب تركيا وسط العلاقات المتوترة أصلًا بين البلدين. ووجه النواب الأمريكيون، بعد قرارهم هذا، صفعة ثانية إلى أنقرة، من خلال تبني قانون يفرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية ضد الأكراد في شمال شرق سورية.



وأفادت "البيان" بأن اللجان النيابية الأمريكية التي تتولى التحقيق الرامي لعزل الرئيس دونالد ترامب استدعت مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون للإدلاء بإفادته حول استغلال محتمل للسلطة من قبل سيّد البيت الأبيض، بسبب ضغوطه على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق حول علاقة الديمقراطي جو بايدن وابنه بشركة غاز أوكرانية.