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توك شو

بدل السخرية.. فرح سعيد توضح تأثير العنف الأسري على الأطفال.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:36 ص
العنف الأسري
العنف الأسري
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آيات أحمد
قالت الإعلامية فرح سعيد، إن الدراسات الامركيية اثبتت ان الاطفال الذين يتعرضون لسوء معاملة وعنف جسدى هم اكثر الاشخاص تعرضًا للأمراض المزمنة والسرطانات.

وأضافت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن العنف يتسبب للطفل فى إحداث خلل ينى، مشيرة إلى أن المجلس القومى للطفولة والامومة أطلق حملة " اولادنا" لحماية الاطفال من التنمر والعنف الجسدى.


وأوضحت فرح سعيد، أن المجلس ناشد من خلال الحملة الأهالى بعدم تعنيف الابناء بسبب الضغوط أو المشكلات، مؤكدة أن الابناء هم استثمارنا الحقيقى والاحق بالاهتمام.

واستطردت أن هناك أساليب كثيرة للتربية الإيجابية بدلًا من السخرية من الطفل والتعرض له بالأذى.
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