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أخبار العالم

بكين: الصين والولايات المتحدة ستواصلان دفع المشاورات التجارية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" إن الصين والولايات المتحدة ستواصلان دفع المشاورات التجارية على النحو المخطط له، وإن كبيري المفاوضين التجاريين الصيني والأمريكي سيجريان محادثة هاتفية مرة أخرى غدا الجمعة.

وأضاف فنغ - في تصريح اليوم الخميس - أن الفريقين الصيني والأمريكي في مجال الاقتصاد والتجارة حافظا على اتصال وثيق، ويحرزان تقدما سلسا في المفاوضات.

وكان كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين قد اتفقا - خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة الماضي - على معالجة وحل شواغل الجانبين الأساسية بشكل مناسب، مع ضرورة استكمال المشاورات حول أجزاء من نصوص الاتفاق (التجاري) على المستوى الفني، كما اتفقا على وجود آليات للإشراف على واردات الدواجن الصينية المصنعة وسمك السلور، فيما سيرفع الجانب الصيني الحظر المفروض على صادرات الدواجن الأمريكية، ويطبق نظام معلومات الصحة العامة (بي إتش آي إس) على منتجات اللحوم.
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