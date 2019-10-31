إقامة مزرعة للنباتات العطرية داخل سلسلة متاجر عالمية برومانيا لبيعها طازجة للزبائن

قررت سلسلة متاجر ألمانية عالمية شهيرة للبيع بالتجزئة، إقامة مزرعة عمودية صغيرة تزرع فيها النباتات العطرية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والريحان في أحد متاجرها بمدينة بانيسا شمال العاصمة الرومانية بوخارست، لبيعها طازجة لعملاء المتجر.



وقالت السلسلة العالمية، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، إن هدف المشروع هو تزويد الزبائن بالمكونات الطازجة قدر المستطاع على أن تعمم التجربة في متاجر أخرى داخل رومانيا التي تضم 30 فرعا لهذه السلسلة.



وأوضحت أنه سيتم التركيب الآلي المتزامن لعدد 175 وعاء لأشهر النباتات الصغيرة المستخدمة في المطابخ والمطاعم مثل الكزبرة وغيرها، على أن تظل هذه النباتات في هذه الصوبة الصغيرة حتى تصل إلى وزن 30 – 40 جراما، وتستغرق حوالي أسبوعين ثم تعرض للبيع.



ويتم التحكم في الإنتاج من خلال تطبيق يوفر معلومات محددة عن درجة الحرارة والرطوبة أو السطوع ، والذي يسمح بزراعة النباتات في ظروف مثالية.

